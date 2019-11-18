На Иссык-Куле провели рейд против рыболовов-браконьеров

Сотрудники управления экологической безопасности Госэкотехинспекции по контролю за биоресурсами провели рейд против незаконной ловли рыбы в Иссык-Куле. Проверки также прошли в Караколе, Тюпе, Ак-Суу и Джети-Огузе совместно с инспекторами межрегионального управления. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

В результате рейда против незаконного рыболовства задержан житель села Ой-Булак Иссык-Кульской области У.Б. Бердикожоев. Он на лодке «Пелла» незаконно ловил рыбу сига-лудогу. У него изъяли рыболовную сеть длиной 200 метров .

В отношении нарушителя составлен протокол, наложен административный штраф.

Помимо этого, в ходе оперативных мероприятий работники Госэкотехинспекции изъяли 1 тысячу метров рыболовной сети и уничтожили ее на месте.