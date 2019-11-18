Налоговики заявили о нарушениях в ведомстве. Руководство отрицает

Сотрудники Налоговой службы Кыргызстана заявили о произволе со стороны руководства. Об этом говорится в анонимном письме на имя президента и премьер-министра, которое подписал некий гражданский активист Адыл Турдубаев.

В документе указывается о нарушениях председателя ГНС Кабыла Абдалиева, статс-секретаря Карагул уулу Жакыпа и заместителей главы ведомства. Сотрудники якобы недовольны, что со времени назначения нового председателя у них нет выходных, не предоставляют законные трудовые отпуска.

«Каждый день после 18.00 приглашают работников в центральный аппарат и проводят совещания. У нас нет времени на личную жизнь, платят за работу в выходные дни. Статс-секретарь должен предотвращать конфликт интересов между коллективом и руководством, но он занял согласительную позицию и занимается кадровым беспределом», — уточняется в письме.

В доказательство незаконных действий приводят решение назначить начальником управления аудита центрального аппарата ГНС Улугбека Матазимова.

В пресс-службе ГНС 24.kg заявили, что указанные в жалобе факты не соответствуют действительности. Руководству службы от работников не поступало жалоб и заявлений по нарушениям трудового законодательства. Сотрудники центрального аппарата и территориальных налоговых органов работают по графику пятидневной рабочей недели с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед.

«Трудовые отпуска предоставляются строго по графику, составляемому в начале года. Сейчас отсутствуют трудовые споры по этому вопросу. В праздничные и выходные дни по законодательству сотрудники на работу не выходят, рабочие совещания в такие дни не проводят. Необходимость выхода на работу в выходные решается распоряжением правительства и с оплатой в двукратном размере за отработанный день», — подчеркнули в ведомстве.

В ГНС отметили, что сотрудник имеет право по желанию и по мере необходимости работать во внеурочное время. Обычно задерживаются начальники управлений и отделов либо работник, ответственный за определенное мероприятие или в связи с выполнением плана по сбору налогов. Сотрудник обязательно извещает об этом непосредственного руководителя, поскольку вход в здание службы строго в рабочее время и по пропускам.

Не может быть и речи о сверхурочной работе сотрудников на систематической основе. Государственная налоговая служба

«Исключение составляет режим работы управления ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС. Там сотрудники работают посменно и круглосуточно с выплатой заработной платы за сверхурочную работу в соответствии с нормами, установленными законодательством Кыргызстана», — подчеркнули в ведомстве.

Прокомментировали в ГНС и назначение Улугбека Матазимова. Там рассказали, что он работает в налоговой службе с 20 ноября 1999 года. В результате конкурса приказом ГНС от 23 августа 2018-го его назначили начальником отдела экспертизы НПА по налогообложению управления методологии ГНС.

В январе 2019 года работа Улугбека Матазимова оценена как образцовая.

«В законе о государственной гражданской службе указано, что при образовании вакансии руководитель госоргана, органа местного самоуправления вправе назначить служащего по итогам оценки на следующую вышестоящую должность при соответствии квалификационным требованиям. Поэтому Улугбек Матазимов назначен начальником управления внутреннего аудита ГНС. Предыдущий глава управления в порядке ротации переведен начальником управления мониторинга налогов, регистрации и розыска ГНС на основании поданного им заявления. Кроме того, с 1 октября 2018-го по 1 октября 2019-го он находился в отпуске без содержания по состоянию здоровья», — заключили в ГНС.