В Бишкеке 19 ноября ясно. Воздух прогреется до +11 градусов. День уменьшился до 9 часов 37 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик (улицы Жаны-Турмуш, Нарынская, Аксы, Ысык-Кол, Масыралиева, Ош-3000, Садыбакасова, Абдрахманова, 16, 17, Матисакова), «Ынтымак» (улица Хаперская), «Калыс-Ордо» (улицы 10-я, 15-я), улицы Кулатова, Оренбургская, Коенкозова, Фрунзе, Манаса, Исанова, Фучика, Киевская;

10.00-18.00 — отрезки улиц Арычной, Эмгек, Биримдик, Надырбек, переулок Коллективный;

9.30-15.00 — жилмассив «Токольдош» (улицы Токольдош, Армейская, переулок Токольдош);

15.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы Кадырбай-Ата, Субанова, Акматова).

До 22 ноября не будет газа:

в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Ганди, БЧК, Саадаева;

в жилмассивах «Колмо», «Салам-Алик», «Щербакова».

9.00-17.00 — жилые массивы «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2». Подробнее

Куда сходить

Культура галерея «Дубовый парк» приглашает на персональную выставку Таалайбека Мусурманкулова;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проводит несколько выставок;

в ОЦ «Бакдөөлөт» пройдет очередная лекция кыргызоведения;

в КГУ имени Ишеналы Арабаева состоится тренинг «Экологические проблемы в городах и поиск данных». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

отборочные соревнования на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Омар (Омурбек Жанышов)

Родился 19 ноября 1988 года. Певец.

Памятные даты

День артиллерии Кыргызской Республики

День артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Этому роду войск в том контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944-го заслуги артиллеристов отмечены учреждением праздника.

Международный мужской день

Фото 24.kg

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.

Цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.

Всемирный день туалета

Фото 24.kg. Туалет в ущелье Кырчын во время проведения ВИК-2018

Впервые его отметили 19 ноября 2002 года. Это один из самых оригинальных и по сложившейся традиции веселых праздников.

Около 40 процентов населения планеты не имеют возможности справлять свои естественные потребности в специально отведенных для этого местах из-за отсутствия таковых.

В 2013-м Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня туалета.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Николай Ананьев

Фото из интернета. Николай Ананьев

Родился 19 ноября 1912 года в селе Сазоновка (ныне Ананьево) в крестьянской семье. Стрелок 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, красноармеец, Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина.

В 1941-м Николая Ананьева призвали в Красную Армию и отправили на фронт. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак противника, было уничтожено 18 вражеских танков.

Подвиг вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

21 июля 1942-го указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю Ананьеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.

Родился государственный деятель Уларбек Матеев

Фото open.kg. Уларбек Матеев

Родился в 1951 году во Фрунзе. Заслуженный работник промышленности. Область деятельности: управление электромеханическими системами. Его научно-исследовательская деятельность направлена на создание энергосберегающих электроприводов и нетрадиционных энергосистем для условий республики с использованием солнечной, ветровой и других видов энергии.

В 1990-м приглашен в управление делами Совета министров Кыргызской Республики на пост заместителя заведующего отделом науки и информатики. Работал в аппарате правительства в должности заведующего отделом социальной сферы, затем отделом промышленности, энергетики и горного дела.

В 1997 году назначен директором Государственного агентства по энергетике. Семь лет спустя стал вице-премьер-министром страны. На этой должности курировал вопросы социальной сферы, топливно-энергетический сектор и горнорудную промышленность.

Внес большой вклад в развитие промышленности страны.

Умер 3 июня 2010-го.

Родился тяжелоатлет Каныбек Осмоналиев

Фото из интернета. Каныбек Осмоналиев

Родился 19 ноября 1953 года в селе Бейшеке Чуйской области. Кыргызский советский тяжелоатлет.

На Олимпиаде-1980 борьба за чемпионский титул сложилась острой: сразу четыре спортсмена набрали в сумме по 245 килограммов. Однако самым легким из них оказался именно Каныбек Осмоналиев, что и обеспечило ему золотую медаль.

Четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике.

Умер ученый Азиз Нарынбаев

Азиз Нарынбаев родился 24 апреля 1924 года в Караколе Иссык-Кульской области.

С сентября 1953-го до октября 1968-го работал в вузах Кыргызстана. В конце 1968 года назначен заведующим сектором Института философии и права АН Киргизской ССР.

Автор свыше 300 научных, научно-методических, пропагандистских работ, в том числе более 20 книг, а также ряда пособий для аспирантов, соискателей и студентов вузов по философии. Он также являлся редактором перевода учебников на кыргызский язык. Ученый одним из первых закладывал фундамент развития философской науки в Кыргызстане.

Труды Азиза Нарынбаева получили широкую известность в странах СНГ и Китае. Они изданы на кыргызском, уйгурском, русском, китайском и английском языках.

Умер 19 ноября 2015-го.