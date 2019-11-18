23:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Силы воздушной обороны Кыргызстана участвовали в восьми крупных военных учениях

Силы воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана подвели итоги работы за 2019 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба СВО.

По итогам учебного года Силы воздушной обороны объявили лучшим органом военного управления и наградили переходящим вымпелом начальника Генерального штаба ВС КР.

По словам командующего СВО Кылычбека Айдаралиева, все мероприятия выполнялись по планам и в установленные сроки. В их число входит проведение и участие военнослужащих в национальных и международных учениях. 

Всего, по данным ведомства, в 2019 году подразделения СВО участвовали в восьми крупных внутригосударственных и международных учениях в составе Вооруженных сил КР.

Лучшей воинской частью по итогам года объявили в/ч 23565.
Ссылка:
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Невыгодный контракт в армии. Прокуратура задержала ответственного за госзакупки
В СВО заключили невыгодный контракт. Военная прокуратура возбудила дело
В Кыргызстане у вертолетов Сил воздушной обороны вышел срок эксплуатации
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот На Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Дело Атамбаева. Сын бывшего президента подал в&nbsp;суд на&nbsp;Генпрокуратуру Дело Атамбаева. Сын бывшего президента подал в суд на Генпрокуратуру
Бизнес
Подключите тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получите серебряный номер БЕСПЛАТНО Подключите тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom и получите серебряный номер БЕСПЛАТНО
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; объявило о&nbsp;намерении увеличить уставной капитал ОАО «Халык Банк Кыргызстан» объявило о намерении увеличить уставной капитал
УРА! В&nbsp;Бишкеке открыт 22-й магазин любимой сети Globus УРА! В Бишкеке открыт 22-й магазин любимой сети Globus
Кыргызстанцы задали вопросы на&nbsp;общероссийской Прямой линии по&nbsp;качеству топлива Кыргызстанцы задали вопросы на общероссийской Прямой линии по качеству топлива
18 ноября, понедельник
22:41
Силы воздушной обороны Кыргызстана участвовали в восьми крупных военных учениях Силы воздушной обороны Кыргызстана участвовали в восьми...
22:16
Трагедией едва не закончились гонки MotoGP: на скорости мотоцикл сбил гонщика
21:51
В вагоне для угля россиянин пытался покинуть Кыргызстан
21:26
Ford представил первый внедорожник легендарной марки Mustang
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 ноября: ночью заморозки