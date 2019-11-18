Силы воздушной обороны Кыргызстана участвовали в восьми крупных военных учениях

Силы воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана подвели итоги работы за 2019 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба СВО.

По итогам учебного года Силы воздушной обороны объявили лучшим органом военного управления и наградили переходящим вымпелом начальника Генерального штаба ВС КР.

По словам командующего СВО Кылычбека Айдаралиева, все мероприятия выполнялись по планам и в установленные сроки. В их число входит проведение и участие военнослужащих в национальных и международных учениях.

Всего, по данным ведомства, в 2019 году подразделения СВО участвовали в восьми крупных внутригосударственных и международных учениях в составе Вооруженных сил КР.

Лучшей воинской частью по итогам года объявили в/ч 23565.