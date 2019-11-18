Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание

В Кыргызстане с 20 по 24 ноября ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 20 ноября утром и днем и 21-24 ноября временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, местами осадки интенсивные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, 20-21 ноября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

С 21 по 27 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха. В Чуйской, Таласской долинах ночью до −11 градусов, днем до −7...−2 градусов, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до −10, днем −5...0, в предгорных районах ночью −13, днем до −9 градусов, в Иссык-Кульской котловине ночью до −12, днем −5...0, по востоку Иссык-Кульской котловины и в зоне земледелия Нарынской области ночью до −15 градусов, днем −6...−1.

В горных районах ночью −17...−12, днем до −10...−5 градусов, в высокогорных районах ночью до −25, днем до −15...−10 градусов.

Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта. Налипание мокрого снега создаст опасность обрыва линий электропередачи.