В Кыргызстане осужденная за экстремизм женщина официально отреклась от идеологии

Спецслужбы совместно с ГСИН продолжают активную работу по дерадикализации членов террористических и экстремистских организаций, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что осужденная Т.Д. отреклась от джихадистской идеологии. Она признана виновной по статье «Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки» УК КР.

Фото пресс-центра ГКНБ

«Женщине 48 лет, она уроженка Ошской области, добровольно отреклась от джихадистской идеологии. Осужденная раскаялась, признала ошибочность идеологии, а также призвала население страны остерегаться негативного влияния религиозно-экстремистской организации и не вовлекаться в ее деятельность», — сообщили в ГКНБ.