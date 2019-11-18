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Общество

В Кыргызстане осужденная за экстремизм женщина официально отреклась от идеологии

Спецслужбы совместно с ГСИН продолжают активную работу по дерадикализации членов террористических и экстремистских организаций, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что осужденная Т.Д. отреклась от джихадистской идеологии. Она признана виновной по статье «Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки» УК КР.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

«Женщине 48 лет, она уроженка Ошской области, добровольно отреклась от джихадистской идеологии. Осужденная раскаялась, признала ошибочность идеологии, а также призвала население страны остерегаться негативного влияния религиозно-экстремистской организации и не вовлекаться в ее деятельность», — сообщили в ГКНБ.
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