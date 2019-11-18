В Кыргызстане осужденная за экстремизм женщина официально отреклась от идеологии

Спецслужбы совместно с ГСИН продолжают активную работу по дерадикализации членов террористических и экстремистских организаций, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Уточняется, что осужденная Т.Д. отреклась от джихадистской идеологии. Она признана виновной по статье «Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки» УК КР.
«Женщине 48 лет, она уроженка Ошской области, добровольно отреклась от джихадистской идеологии. Осужденная раскаялась, признала ошибочность идеологии, а также призвала население страны остерегаться негативного влияния религиозно-экстремистской организации и не вовлекаться в ее деятельность», — сообщили в ГКНБ.