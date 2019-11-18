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Общество

Гала-концертом в Бишкеке завершился международный фестиваль «Балет. Балет...»

В Бишкеке завершился международный фестиваль «Балет. Балет...». Об этом сообщила пресс-служба
Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

В 2019 году он посвящен 70-летию со дня рождения выдающегося танцора, народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева.

Участниками Бишкекского фестиваля стали ведущие солисты балета России, Казахстана и Кыргызстана — Канат Надырбек, Олеся Росланова, Анатолий Соя, Даниил Росланов, Гаухар Усина, Таир Гатауов, Асель Айдарова, Фарух Садыркулов, Марат Сыдыков, а также студенты Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева.

С 14 по 17 ноября горожане и гости столицы увидели шедевры мировой балетной классики, лучшие и любимые зрителями произведения зарубежной и русской хореографии.

За дирижерским пультом в дни фестиваля работал заслуженный артист КР Нурматбек Полотов.
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