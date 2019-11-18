Гала-концертом в Бишкеке завершился международный фестиваль «Балет. Балет...»

В Бишкеке завершился международный фестиваль «Балет. Балет...». Об этом сообщила пресс-служба

Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.



В 2019 году он посвящен 70-летию со дня рождения выдающегося танцора, народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева.

Участниками Бишкекского фестиваля стали ведущие солисты балета России, Казахстана и Кыргызстана — Канат Надырбек, Олеся Росланова, Анатолий Соя, Даниил Росланов, Гаухар Усина, Таир Гатауов, Асель Айдарова, Фарух Садыркулов, Марат Сыдыков, а также студенты Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева.





















С 14 по 17 ноября горожане и гости столицы увидели шедевры мировой балетной классики, лучшие и любимые зрителями произведения зарубежной и русской хореографии. За дирижерским пультом в дни фестиваля работал заслуженный артист КР Нурматбек Полотов.