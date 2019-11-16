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Общество

В Бишкеке прошел флешмоб по информированию о телефоне доверия для детей — 111

В Бишкеке прошел флешмоб по информированию о телефоне доверия для детей — 111. Мероприятие организовало Министерство труда и социального развития, приурочив его к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка и 25-летию ее ратификации в КР.

Центр «Телефон доверия для детей» при Минтруда создан 10 сентября 2015 года. По словам директора учреждения Марины Джапаркуловой, одной из задач центра является соблюдение прав детей, оказание им психологической помощи, подросткам и их родителям.

Психологи центра ежедневно и круглосуточно принимают звонки по короткому номеру 111, консультируют абонентов, рекомендуют, ведут учет и регистрацию реальных звонков в журнале с заполнением анкеты.

За 10 месяцев 2019 года на телефон доверия для детей поступил 117 тысяч 621 звонок, это 386 обращений в сутки.

В результате проведенной работы сотрудники центра совместно с представителями территориальных подразделений государственных органов и учреждений выявили семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По жесткому обращению и насилию над детьми семи абонентам рекомендовано обратиться в ОВД и суд. О пренебрежительном отношении к детям 14 обращений не подтвердились, при этом семь семей взяты на учет, с ними проведена разъяснительная работа. Два ребенка временно изъяты из семей и размещены в детское учреждение. Еще 11 несовершеннолетних временно устроены в интернаты.
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