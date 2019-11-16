В Бишкеке прошел мирный марш под названием «Соблюдая правила — сохраняем жизнь», приуроченный ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается 17 ноября.

В марше приняли участие дети, активисты Общественного фонда Pro Lex, волонтеры ООН, депутаты ЖК и сотрудники ГУОБДД.

Волонтеры совместно с ГУОБДД провели информационную работу с водителями в трех точках: на площади Ала-Тоо, в районе Ошского и Аламединского рынков.

Участники марша раздавали водителям и пешеходам письма, брошюры и советы по дорожной безопасности.

Неважно, пешком ты или за рулем, пешеход или водитель, любой ответственен за безопасность на дороге.

«Нельзя требовать соблюдения правил дорожного движения только от водителей, каждый из нас должен осознанно к этому подходить. Нет ничего ценнее жизни человека», — отметили участники марша.

Директор Общественного фонда Pro Lex Нора Суйуналиева подчеркнула, что ДТП — это не природные катаклизмы, что на них можно повлиять. И добавила, что в мирное время люди не должны гибнуть.

«Цель акции — стимулировать участников дорожного движения соблюдать ПДД и демонстрировать позитивное изменение поведения», — сказал старший инспектор пресс-службы ГУОБДД Тилек Оторов.

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За 9 месяцев 2019 года более 200 аварий произошло по вине алкогольного опьянения водителей, где погиб 31 человек. 500 аварий случилось из-за неопытности водителей, у которых стаж до одного года, что еще раз подчеркивает важность введения поэтапной выдачи водительских прав.

На автотрассе Бишкек — Ош произошло 494 ДТП, в которых 85 человек погибли и 989 получили травмы.