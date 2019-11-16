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Общество

Заявок в департамент пробации поступило в 54 раза больше, чем вакантных мест

На замещение вакантных должностей в департаменте пробации поступило 484 заявления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Отмечается, что конкурс объявлен на замещение 49 вакантных административных государственных гражданских должностей. В том числе на пять вакансий на главные административные должности был объявлен 29 октября 2019 года. Получается, что заявок от желающих оказалось в 54 раза больше, чем вакантных мест.

«Всего было подано 484 заявления от конкурсантов, в том числе 80 на главные административные должности», — сообщили в ведомстве.

Согласно процедуре кандидаты на вакантные должности, соответствующие квалификационным требованиям, будут допущены к тестированию в центре тестирования Государственной кадровой службы КР. Кандидаты, успешно прошедшие тестирование, будут допущены к следующему этапу конкурса: написанию эссе и собеседованию.
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