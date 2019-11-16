В Кара-Балте после ремонта открыли бассейн олимпийского стандарта

Бассейн олимпийского стандарта после капитального ремонта открыли в Кара-Балте. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что накануне премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта спортивного комплекса «Манас» и его зимнего плавательного бассейна. В декабре 2018 года глава правительства уже был здесь. Тогда бассейн находился в аварийном состоянии.

Объект олимпийского стандарта введен в эксплуатацию в 1977 году. Он располагает бассейном с шестью дорожками, глубина чаши варьируется от 1,7 до 4 метров.

За весь период эксплуатации объекта капитальный ремонт ни разу не проводился, частично ремонтировалась кровля и чаша, стены, окна и выполнялись другие текущие работы. Учитывая, что бассейн является уникальным объектом для региона, Мухаммедкалый Абылгазиев поручил изыскать необходимые средства для восстановления бассейна олимпийского стандарта.

«На сегодня в бассейне выполнены работы не только по капитальному ремонту потолка здания, наружных кирпичных стен, оконных блоков и проемов, но и произведен ремонт самой чаши бассейна с полным восстановлением ванны для плавания, а также гидроизоляция с защитой железобетонной конструкции от коррозии. При капитальном ремонте применены самые современные стандарты строительства спортивных сооружений», — говорится в сообщении.