В Кара-Балте после ремонта открыли бассейн олимпийского стандарта

Бассейн олимпийского стандарта после капитального ремонта открыли в Кара-Балте. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.
Отмечается, что накануне премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта спортивного комплекса «Манас» и его зимнего плавательного бассейна. В декабре 2018 года глава правительства уже был здесь. Тогда бассейн находился в аварийном состоянии.
Объект олимпийского стандарта введен в эксплуатацию в 1977 году. Он располагает бассейном с шестью дорожками, глубина чаши варьируется от 1,7 до 4 метров.
За весь период эксплуатации объекта капитальный ремонт ни разу не проводился, частично ремонтировалась кровля и чаша, стены, окна и выполнялись другие текущие работы. Учитывая, что бассейн является уникальным объектом для региона, Мухаммедкалый Абылгазиев поручил изыскать необходимые средства для восстановления бассейна олимпийского стандарта.