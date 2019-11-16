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Общество

Кыргызстанке нужна помощь по пересадке печени

Кыргызстанке Альбине Урумкановой требуется операция по пересадке печени. Призыв о помощи в социальной сети Facebook опубликовала ее сестра, журналист Кайыргуль Урумканова.

По ее словам, у сестры редкое заболевание печени — синдром Бадда-Киари (обструкция печеночного венозного оттока с локализацией на любом уровне от мелких печеночных вен внутри печени до нижней полой вены и правого предсердия).

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«О ее диагнозе мы узнали пять лет назад. Если простыми словами, в венах образуется тромбоз, поэтому в печень не поступает кровь. Тогда нам врачи сказали, что единственный вариант — операция. В Кыргызстане ее не делают», — рассказала Кайыргуль.

Однако Альбина не хотела напрягать родных, уехала работать в Турцию, выучила язык. Думала, сможет там договориться об операции. Но без гражданства рассчитывать на какие-то скидки нет смысла. Тогда девушка вернулась в Бишкек. Дома состояние осложнилось. Врачи сказали, что надо срочно делать операцию.

Семья узнала о квотах на проведение операций по трансплантации, предоставляемых Турецкой Республикой. Обратились в посольство и Минздрав. Обе стороны заявку одобрили, и Альбина уехала в Турцию.

«Около двух месяцев ее обследовали, после чего сказали привозить донора. Оказалось, что печень повреждена на 60 процентов, больше половины застыла, как камень. Но врачи так и не смогли определить источник болезни, что стало причиной ее возникновения, генетические исследования ничего не дали. После приезда донора выяснилось, что его печень не подходит, потому что маленькая. Со вторым вышла та же ситуация. Пришлось возвращаться домой», — продолжила Кайыргуль.

Родные не теряли надежду, стали обращаться в различные клиники, но где-то были очень высокие расценки, где-то не делают такие операции.

По словам Кайыргуль Урумкановой, необходимо провести две операции: сначала на артерии, чтобы обеспечить доступ к печени, потом — пересадка.

«Недавно в Кыргызстане были врачи из Индии, они рассказали, какие есть пути лечения, что помочь Альбине можно в клиниках их страны. Первая операция (шунтирование вен) обойдется примерно в $26 тысяч. Врачи говорят, что, возможно, если после шунтирования печень сама заработает и в ней не обнаружится рак, то трансплантации не потребуется. Мы очень на это надеемся», — отметила Кайыргуль.

Пока родные смогли собрать около $4,5 тысячи, а 24 ноября Альбина планирует вылететь в Индию. Времени ждать у девушки нет.
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