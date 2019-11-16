Жители новостройки «Учкун-2» требуют от властей провести питьевую воду и свет

Жители новостройки «Учкун-2» Сокулукского района требуют от властей провести питьевую воду и подключить дома к электрическим трансформаторам. Об этом 24.kg сообщил активист Максат Сатылганов.

По его словам, в новостройке прошел митинг, на котором жители высказали свои требования местным властям.

«На митинг вышло около сотни человек. В новостройке установлены трансформаторы, но нас так и не подключили к свету. Кроме того, мы просим снять с ареста порядка 80 земельных участков, хотя они трансформированы. Всего в новостройке 680 участков. Уже холодно, а нам отключают электричество. Стоит один трансформатор, к которому нас не хотят подключать. В нашей новостройке нет питьевой воды: насос стоит, а водопроводную сеть не провели», — сказал Максат Сатылганов.