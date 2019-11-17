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Общество

18 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Тоголока Молдо, Баетова, Байтик Баатыра, Л.Толстого, Логвиненко, Панфилова, Жумабека, Кулатова, Киевской, Рыскулова, Очаковского, П.Лумумбы, Садыгалиева, Власова, переулки Ашхабадский, Оренбургский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 5-7-я, Садырбаева, Сакалдуу, Абдрахманова);
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Ауэзова, Уч-Тулга), «Ак-Тилек» (улицы Кырк-Чоро, Ынтымак, Надырбек, Дзержинского, Ат-Ойнок, Чамгарак, Тарагай);
  • 9.30-14.00 — 11-й микрорайон, 1-6;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Каинды» (улицы Чалбай, Керамическая, переулок Дорожный);
  • 13.00-15.00 — 8-й микрорайон, 8/1, 9, 14.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Заречная, Чапаева, Гидростроитель, Набережная), Луговое (улица Алма-Атинская), Верхний Ат-Башы, Пятилетка, Гроздь (улицы Грозденская, Садовая), Лебединовка (улицы Тянь-Шанская, Колхозная, Чуйская, Токмакская, Садовая, Комсомольская, Кирова, Луганская, Кузнечная, Северная, Школьная, Мичурина, Нарынская, Чапаева, Боконбаева, Калинина, Набережная, Северная, Манаса, 22 га, Боконбаева, проспекты Ленина, Победы, БЧК), Карла Маркса (улицы Пушкина, Гагарина), Маевка (улица Школьная), Байтик (улицы Дружбы, Суюмбаева, Эшмамбет, Новостройка), Чон-Таш (улицы Сопубек, Байтик, Боконбаева, Проектируемая), Кашка-Суу (улица Эркин, 3-11);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лесное (улицы Атбашинская, Туюк, Восточная, Проектная, Северная, Центральная), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Баетова, Гоголя), Шалта (улицы Шопокова, Восточная, Алмалуу, Осмон, Шукуралиева, Западная, Жусупбек, Алмазбекова, Проектируемая, Гагарина, Даира, тупик Шопокова), Сокулук (улицы Молодежная, Фрунзе, Новая, Труда, Белинского, Бакыт, Мельничная, Северная, Калинина, Ключевая), Торт-Куль (улицы Западная Новая, Советская, Центральная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ломоносова), Садовое (улицы Крупская, Шевченко, 8 Марта, Школьная, Ситникова), Беш-Терек (кошары);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Полтавка (улица Горького), Сосновка, ущелье Талды-Булак, горд Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 3, 7, 8);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Алмалуу (улицы Тулебердиева, Тайгашкаева, Картанбаева, Манапова), Туз (улицы Кыдыкеева, Дербишева, Молодежная).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Курбан-Кара, Стант, Тынчтык.
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