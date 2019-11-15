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Общество

Изнасилование в Кемине. Подозреваемого вновь взяли под стражу

Подозреваемого в избиении и изнасиловании своей бывшей жены вновь взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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По его словам, Чуйский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры.

«Обвиняемый Т.Т. взят под стражу в зале суда. Он останется под арестом до 9 декабря», — сказал Нурлан Тагаев.

Напомним, 5 октября с заявлением в милицию обратилась 27-летняя А.К. Со слов потерпевшей, ее бывший муж Т.Т. в нетрезвом состоянии избил и изнасиловал ее. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, она сбежала.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Однако через месяц, 6 ноября, Кеминский районный суд изменил Т.Т. меру пресечения, отпустив его под домашний арест.

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