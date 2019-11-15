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Общество

16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Курултай, Адигине, Жетиген, Кырман), «Саламалик» (улицы Кунгой, Кок-Сай), отрезки проспекта Чуй, улиц Киевской, Щербакова.
2
Чуйская область

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — село Алмалуу (улицы Тулебердиева, Тайгашкаева, Манапова, Картанбаева);

Аламединский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Маевка (улицы Тулебердиева, Сельская, Школьная, Совхозная), Аламедин (улицы Проектируемая, Пушкина).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — города Ноокат, Ош (некоторые районы).
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