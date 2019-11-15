16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Курултай, Адигине, Жетиген, Кырман), «Саламалик» (улицы Кунгой, Кок-Сай), отрезки проспекта Чуй, улиц Киевской, Щербакова.
2Чуйская область
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — село Алмалуу (улицы Тулебердиева, Тайгашкаева, Манапова, Картанбаева);
Аламединский РЭС
- 8.00-18.00 — села Маевка (улицы Тулебердиева, Сельская, Школьная, Совхозная), Аламедин (улицы Проектируемая, Пушкина).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — города Ноокат, Ош (некоторые районы).