16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Курултай, Адигине, Жетиген, Кырман), «Саламалик» (улицы Кунгой, Кок-Сай), отрезки проспекта Чуй, улиц Киевской, Щербакова.

2 Чуйская область

Кантский РЭС

8.00-18.00 — село Алмалуу (улицы Тулебердиева, Тайгашкаева, Манапова, Картанбаева);

Аламединский РЭС

8.00-18.00 — села Маевка (улицы Тулебердиева, Сельская, Школьная, Совхозная), Аламедин (улицы Проектируемая, Пушкина).

3 Ошская область Ошская область