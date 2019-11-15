Бишкекчан пригласили на генеральную уборку столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Приведите в порядок только свой двор, свой офис, остальное уберем своими силами!» — говорится в сообщении пресс-службы.
Общегородской субботник пройдет завтра, 16 ноября.
Если кто-то захочет убрать не только свой двор, можно связаться с заместителями акимов. Они помогут с локациями.
— Ленинский район — Карынбаев Аскат Асаналиевич, 0550997927, 0312656878;
— Октябрьский район — Турсалиев Алмаз Джакыпбекович, 0772192074, 0312576380;
— Первомайский район — Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич, 0555666096, 0312661537;
— Свердловский район — Касымбеков Рустам Асаналиевич, 0703611806, 0312360707.