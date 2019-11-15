Бишкекчан пригласили на генеральную уборку столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Приведите в порядок только свой двор, свой офис, остальное уберем своими силами!» — говорится в сообщении пресс-службы.

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Общегородской субботник пройдет завтра, 16 ноября.

Если кто-то захочет убрать не только свой двор, можно связаться с заместителями акимов. Они помогут с локациями.

— Ленинский район — Карынбаев Аскат Асаналиевич, 0550997927, 0312656878;

— Октябрьский район — Турсалиев Алмаз Джакыпбекович, 0772192074, 0312576380;

— Первомайский район — Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич, 0555666096, 0312661537;

— Свердловский район — Касымбеков Рустам Асаналиевич, 0703611806, 0312360707.