В Бишкеке 18 ноября облачно. Воздух прогреется до +10 градусов. День уменьшился до 9 часов 39 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Тоголока Молдо, Баетова, Байтик Баатыра, Л.Толстого, Логвиненко, Панфилова, Жумабека, Кулатова, Киевской, Рыскулова, Очаковского, П.Лумумбы, Садыгалиева, Власова, переулки Ашхабадский, Оренбургский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 5-7-я, Садырбаева, Сакалдуу, Абдрахманова);

9.30-17.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Ауэзова, Уч-Тулга), «Ак-Тилек» (улицы Кырк-Чоро, Ынтымак, Надырбек, Дзержинского, Ат-Ойнок, Чамгарак, Тарагай);

9.30-14.00 — 11-й микрорайон, 1-6;

9.30-18.00 — жилмассив «Каинды» (улицы Чалбай, Керамическая, переулок Дорожный);

13.00-15.00 — 8-й микрорайон, 8/1, 9, 14.

до 22 ноября не будет газа:

в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, М.Ганди, БЧК, Саадаева;

жилмассивы «Колмо», «Салам-Алик», «Щербакова».

Куда сходить

Культура Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

День рождения Деда Мороза

Считается, что именно 18 ноября в вотчине Деда Мороза — Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы.

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно — более двух тысяч лет, и в разные времена он был известен в разных образах.

Сначала он был в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок «Морозко» или «Мороз Иванович».

«Литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

В этот день на родине именинника открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

Фото из интернета. Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

Пятнадцатого февраля 1943 года Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Насир Байтурсунов — один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родился композитор Таштан Эрматов

Родился 18 ноября 1928 года в селе Ак-Баш Ошской области. Композитор, заслуженный деятель культуры КР.

Один из родоначальников симфонической музыки в республике. С первых сочинений композитор заявил о себе как о самобытном, тонко чувствующем специфику симфонических форм авторе, обладающем глубоким пониманием фольклора. Большое место в творчестве композитора занимают также вокально-симфонические и камерно-инструментальные жанры.

Подлинными шедеврами национальной музыкальной классики стали его «Драматическая поэма» (1967), «Симфоническая поэма си минор» (1965), «Иссык Куль» (1969), симфоническая картина «Сон» (1964), «Күү» для симфонического оркестра, написанные в зрелые годы (1975, 1976), в которых композитор, следуя симфоническим традициям русской и европейской музыки, выработал свой собственный стиль.

Таштан Эрматов создал музыку для кино и театра: «Небо нашего детства», «Уркуя», «Улан», «Золотая осень» и другие.

Начав в 1973 году педагогическую деятельность в КГИИ имени Б.Бейшеналиевой преподавателем кафедры теории и композиции, впоследствии профессор Таштан Эрматов заведовал кафедрой в Национальной консерватории.

Член Союзов композиторов СССР и кинематографистов СССР.

Умер в 1997 году.

Умер кинематографист Болот Бейшеналиев

Фото из интернета. Болот Бейшеналиев

Восемнадцатого ноября 2002 года в возрасте 65 лет в Бишкеке умер кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Родился 25 июня 1937 года в селе Калмак-Ашуу.

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких фильмах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других, всего более ста ролей.