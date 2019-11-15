Азимбек Бекназаров передумал собирать людей 24 ноября на площади в Бишкеке

Запланированные на 24 ноября народные слушания по законопроекту о референдуме на Старой площади Бишкека отменили. Об этом 24.kg сообщили члены инициативной группы народного курултая.

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По их словам, профильные комитеты Жогорку Кенеша начали рассматривать законопроект о назначении референдума.

«Мы узнали, что профильные комитеты парламента начали рассматривать наш законопроект, в связи с этим народного обсуждения не будет. Мы намерены продолжить конструктивный диалог с парламентом», — заявила инициативная группа.

Ранее народный курултай, возглавляемый экс-генпрокурором Азимбеком Бекназаровым, обвинил Жогорку Кенеш в нарушении Конституции и вызвал депутатов на Старую площадь для проведения народных слушаний по законопроекту.