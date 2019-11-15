Водительские права Леонида Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей

Водительские права генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева продали во время торгов аукционного дома «Литфонд». Об этом сообщила «Российская газета».

Кроме водительской карточки Леонида Ильича продавали и талон предупреждений — раньше инспекторы ГАИ ставили в нем проколы у нарушителей. Разумеется, никаких дыр в правах Леонида Брежнева нет.

Водительское удостоверение генсеку подарил глава МВД СССР Николай Щелоков. Права позволяли Леониду Брежневу управлять всеми видами транспорта, в том числе и общественного. Документ хранился на даче генсека. После распада СССР он обрел нового владельца и попал на рынок.

Водительские права Леонида Брежнева продали за 1,55 миллиона рублей.