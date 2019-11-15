После взрыва «Антошки» в Бишкеке проверяют точки фаст-фуда

В Бишкеке начали внеплановые проверки точек быстрого питания на соблюдение ими требований пожарной безопасности. В течение месяца инспектора межрегионального управления Госэкотехинспекции планируют проверить все подобные заведения.

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В ведомстве отметили, что из-за моратория на проверки субъектов предпринимательства у них нет возможности контролировать их. Повод нагрянуть внезапно трагичный: в Бишкеке взорвался газовый баллон в кафе «Антошка». Погибла молодая сотрудница, еще 13 человек пострадали.

Как объяснил инспектор управления Болот Туячиев, сотрудники Госэкотехинспекции могли только выдавать уведомления о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Нарушения выявили уже на первых точках на Орто-Сайском рынке — «Даамду» и «Бегемот». Газовые баллоны стояли, как положено, в специальных ящиках возле киосков. Однако расположены они в общественном месте — на входе в базар.

«Точки быстрого питания могут использовать сжиженный газ. Но по правилам противопожарной безопасности. Например, их нельзя хранить в помещениях, располагать в общественных местах», — объяснил инспектор.

Сотрудников фаст-фуда попросили отключить баллоны и выдали предписание на устранение нарушения. Через три дня приедут с контрольной проверкой.

Если ничего не сделают — владельца могут привлечь к административной ответственности, а материалы передать в правоохранительные органы.

Менеджер «Бегемота» признался: о том, что хранить в помещении нельзя, — ему известно, а то, что их ящик установлен с нарушением, — нет. Хотя, говорит, к противопожарным мерам относятся серьезно, даже установили специальные шланги для баллонов.

Интересно, что из десятка рядом расположенных объектов проверили только два. Как объяснил Болот Туячиев, проведение внеплановой проверки зависит от Минэкономики, которое дает разрешение. Оно действует только в течение трех дней, поэтому проверки пройдут поэтапно.

«Точки быстрого приготовления будут проверять не только на соблюдение правил пожарной безопасности, но и законность их установки. Если разрешительных документов нет — обратимся в мэрию на снос», — сообщил Болот Туячиев.

Владельцы еще одного заведения в районе пересечения проспекта Чуй и улицы Исанова проигнорировали уведомление ГИЭТБ о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности. Документ им вручили 11 ноября. Однако владелец точки не вынес баллоны за пределы помещения. Может, предписание подействует.

По пути к согласованному объекту журналисты замечают еще одного «нарушителя» из достаточно популярной сети. Газовые баллоны установлены возле входа в кафе, мимо них то и дело проходят сотрудники. Болот Туячиев пока устно распорядился устранить нарушение и отключить баллон.

Нарушения видны невооруженным взглядом. Но почему должна произойти трагедия, чтобы начать работать над их устранением? Конечно, предпринимателей нужно поддерживать, но, может, не ценой чьей-то жизни?