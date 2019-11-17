Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением и потребовал освободить всех его сторонников, которых арестовали по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Он считает, что вторжение спецназа ГКНБ в его дом 7 августа незаконно, а обвинения в адрес арестованных — абсурд, они не имеют отношения к тому, в чем их подозревают.
«Если есть какие-то вопросы, пусть зададут их мне. Пусть мне дадут хоть какой срок, я ко всему готов при этой власти», — заявил Алмазбек Атамбаев, который находится в СИЗО ГКНБ.
застрелили гражданина КНР Айеркена Саймаити. В Кыргызстане он стал известен после расследования «Азаттыка» о выводе из республики $700 миллионов и золота. Предпринимателя связывали с кыргызским экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. По словам журналистов, через его фирму за рубеж выводились крупные суммы денег. Сообщалось, что Саймаити из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.
Позже выяснилось, что у Айеркена Саймаити есть кыргызские паспорта на имя Самятова Эркина Салимовича. Документы выдали в Сузакском районе. По факту уже возбудили уголовное дело.
Троих подозреваемых в убийстве Айеркена Саймаити задержали при попытке покинуть Турцию. Они заявили, что являются гражданами Кыргызстана. Позже данный факт официальные структуры республики опровергли.
На этом кыргызский след в заказном убийстве не обрывается. Оказалось, что Айеркен Саймаити использовал машину с дипломатическими номерами генерального консульства КР в Стамбуле. По заявлению МИД, джип принадлежал генконсулу Эркину Сопокову.
Его, кстати, уволили практически сразу, как появилась информация об автомобиле. Правда, в ведомстве заверили, что не только это стало причиной такого решения. Кроме того, по деятельности Эркина Сопокова в Стамбуле даже создали специальную комиссию.
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