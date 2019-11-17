В Бишкеке 17 ноября солнечно. Воздух прогреется до +9 градусов. День уменьшился до 9 часов 41 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — район микрорайона «Юг-2», отрезок улицы Кулиева.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на фестиваль балетного искусства;

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на к онцерт The Greatest soundtrack hits;

онцерт The Greatest soundtrack hits; Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет с пектакли «Не улетай!» и «Кыялкеч Егор». Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

международные соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш;

чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

День кыргызского кино

C 1994 года в Кыргызстане отмечается профессиональный праздник всех кинематографистов страны — День кыргызского кино.

Семнадцатого ноября 1941 года принято постановление Совета народных комиссаров Киргизской ССР об организации студии кинохроники в городе Фрунзе (в 1961 году киностудия переименована в «Кыргызфильм»).

В начале 1920-х годов в Кыргызстане уже снимались культурные и документальные сюжеты. Первый полнометражный игровой фильм — картина «Крытый фургон» — снят в 1927 году.

Первый кыргызский цветной художественный фильм «Салтанат» снят в 1955 году.

А 1960-е и 1970-е годы стали поистине «золотым» временем для кыргызского кино, эти годы плодотворного труда разных режиссеров стали известны как «кыргызское чудо».

Среди картин тех лет, получивших признание и любовь зрителей, — «Небо нашего детства», «Лютый», «Улан», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Белый пароход», «Материнское поле», «Белые горы», «Мужчины без женщин» и многие другие.

Международный день студентов

Учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне. Отмечается с 1946-го.

Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. Двадцать восьмого октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал.

Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. Семнадцатого ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1,2 тысячи студентов были арестованы и заключены в концлагерь Заксенхаузен.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Отмечается в третье воскресенье ноября.

По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1,25 миллиона человеческих жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы.

Такие аварии являются основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в дорожно-транспортных происшествиях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

За 9 месяцев 2019-го в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на автодорогах и улицах страны количество дорожно-транспортных происшествий возросло на 12,2 процента, число погибших — на 9,2 процента и раненых — на 14,3 процента.

Международный день недоношенных детей

Он учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми.

Ежегодно каждый десятый ребенок на планете (порядка 15 миллионов детей) рождается недоношенным. Более одного миллиона из них умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении.

По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире.

В последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока.

Вышла в обращение вертикальная купюра номиналом 2 тысячи сомов

Новая банкнота вышла в обращение 17 ноября 2017 года. Новая купюра выпущена в честь 25-летия независимости Кыргызстана и 25-летия введения национальной валюты. Она имеет оригинальный дизайн.

Основной сюжет лицевой стороны банкноты — памятник народному герою Манасу, объединившему кыргызские племена, которые представлены на банкноте в виде стилизованных орнаментальных фигур. Изображение символа Умай Эне олицетворяет древнейшее божество, являющееся прародителем всех тюркских народов. Представлено и жилище кочевых народов — юрта, которая является символом достатка и благополучия.

На оборотной стороне банкноты — дерево как символ жизни и процветания кыргызского народа. Изображение величественной горы Хан-Тенгри символизирует независимый дух кыргызского народа, стремление к высоким достижениям и успехам. Парящий беркут на фоне уникального горного озера Иссык-Куль символизирует открытость и свободу кыргызского народа.

Люди, которые меняли мир

Родился музыкант Карамолдо Орозов

Фото open.kg. Карамолдо Орозов

Семнадцатого ноября 1883 года в Пржевальском уезде (ныне Иссык-Кульская область) родился музыкант и певец, комузист, акын Карамолдо Орозов.

Выступал под псевдонимом Токтомамбет. В 1928 году его заметил поэт Касым Тыныстанов и по просьбе последнего фольклорист Александр Затаевич записал у Орозова около 250 мелодий для комуза. В 1932-1936 годах работал актером Кыргызского театра во Фрунзе. В 1935-м получил звание народного артиста Киргизской ССР.

С 1936 года стал солистом оркестра народных инструментов Кыргызской филармонии.

Умер 8 июля 1960 года в городе Фрунзе.

Двадцать пятого февраля 1961-го его именем назван Государственный оркестр народных инструментов.

Родился Герой Советского Союза Мамасалы Тешебаев

Фото из интернета. Мамасалы Тешебаев

Родился 17 ноября 1923 года в селе Тогуз-Булак Ошской области. Красноармеец. Наводчик орудия 667-го стрелкового полка (218-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт).

В ряды Красной Армии призван в 1942 году Куршабским РВК.

Мамасалы Тешебаев в числе первых 24 сентября 1943 года переплыл Днепр южнее села Пекари Каневского района и особо отличился в боях на плацдарме. Когда иссякли запасы снарядов, организовал их доставку на огневую позицию. Переплыл по ту сторону Днепра для поддержания огневых позиций из миномета. Удержал противника, пока восемь батальонов Красной Армии не перебрались для создания плацдарма.

Умер 23 марта 1984 года.

Именем Мамасалы Тешебаева названа улица в Киеве.

Умер врач Касымбек Тазабеков

Фото из интернета. Касымбек Тазабеков