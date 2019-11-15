Индекс доверия к Таможенной службе Кыргызстана продолжает снижаться

В I квартале 2019 года сумма ущерба от коррупционных преступлений в Кыргызстане составила 5 миллиардов 981 миллион сомов. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Жогорку Кенеша сообщил депутат Жыргалбек Турускулов.

Он отметил, что по результатам 2018-го ущерб от коррупционных дел составил 3 миллиарда 490 сомов.

В первой пятерке коррумпированных госорганов ГТС, Министерство здравоохранения, ГСИН, МВД и ГСБЭП. Жыргалбек Турускулов

По его данным, в первой половине текущего года МВД удалось поднять индекс доверия с 12 до 19 процентов. Таможенная служба, наоборот, потеряла 2 процента (в прошлом году — 7,9 процента, в 2019-м — 5,9 процента).