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Общество

В Бишкеке еще два микроавтобусных маршрута стали муниципальными

Микроавтобусные маршруты № 238 и 171 перешли под контроль мэрии Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление городского транспорта мэрии в одностороннем порядке расторгло договор с фирмами-перевозчиками, обслуживающими данные маршруты, из-за несоблюдения графика выхода на линии.

Работу микроавтобусных маршрутов будет контролировать Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие.

Муниципалитет Бишкека 

На табличках с указанием направления появился дополнительный значок «М».

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Мэрия Бишкека приглашает на работу водителей маршруток

В мэрии напомнили о работе над улучшением устаревшей системы общественного транспорта, одно из направлений — приглашение водителей частных бусов на обслуживание маршрутов столичного муниципалитета.

«Переход маршруток в мэрию намного безопаснее для пассажиров и выгоднее для водителей. Водители муниципального транспорта проходят ежедневный медосмотр, работают по маршрутному листу в рамках положенного интервала по графику, и ежегодно автопарки проходят обязательный технический осмотр. Диспетчеры муниципалитета постоянно следят за внешним видом водителей и чистотой в салонах общественного транспорта», — отметили в мэрии.

Там напомнили, что с предложениями и жалобами на работу транспорта можно обращаться в диспетчерский пункт БПАТП по номеру 0312534824.

Ранее муниципальными стали микроавтобусные маршруты № 227 и 131.
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