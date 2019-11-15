Школы Бишкека перегружены, а в некоторых сдаются помещения в аренду

Сотрудники управления муниципального имущества мэрии Бишкека инспектируют столичные школы, в которых сдаются помещения. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выявлено, что некоторые помещения в школах сдаются под разные виды деятельности.

В подвальном помещении школы № 27 находится тренажерный зал. Арендаторы создали условия для работы, сделали ремонт, ежемесячно выплачивают 15 тысяч сомов в городской бюджет.

В школе № 23 сдается в аренду небольшое помещение за тысячу сомов в месяц, там проходят родительские собрания.

В школе № 1 функционирует небольшая пекарня, которая ежемесячно платит городу 44 тысячи 100 сомов.

В школе № 45 находится стоматологический кабинет. Оплата в месяц составляет 7 тысяч сомов.

В школе № 48 три небольших кабинета: два из них сдаются арендаторам под художественную мастерскую, арендаторы ежемесячно выплачивают 12 тысяч 500 сомов. Один кабинет сдается под офис, и арендная плата составляет 4 тысячи сомов.



В пресс-службе отметили, что по поручению мэра столицы Азиза Суракматова в Бишкеке проходит инвентаризация муниципального имущества и земельных участков. Последний раз такая работа проводилась в 2013 году.

Результаты инвентаризации будут систематизированы и размещены в открытом доступе на официальном сайте мэрии Бишкека.

Параллельно идет работа над узаконением незарегистрированных объектов за мэрией, чтобы никто не смог самовольно «захватить» муниципальное имущество.

Отметим, ранее депутаты БГК рекомендовали муниципалитету рассторгнуть договорные отношения с арендаторами помещений в школах, а учебные заведения привести в первоначальное состояние.