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Общество

Даешь победу наших! Как болельщики на стадионе смотрят игру нашей сборной

Сборные Кыргызстана и Японии по футболу сегодня сыграют в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Матч проходит в рамках отборочного тура на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023.

На трибунах болельщики бурно реагируют на игру. Подбадривают команду, свистят и дуют в дудки.


Пользователи Twitter тоже отметились. Сфотографировали, как установлен флаг Кыргызстана. Понравилось, что он над стягом Страны восходящего солнца. Но высказались, что грязные скамейки.

Матч уже начался. Японцы забили уже два гола. Болельщики поддерживают нашу команду. На стадион пришел и экс-омбудсмен Кубат Оторбаев.

 Игра продолжается. Болельщики скандируют: «Алга, алга!»

На футбол поддержать наших игроков пришли даже дети.
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