Даешь победу наших! Как болельщики на стадионе смотрят игру нашей сборной

Сборные Кыргызстана и Японии по футболу сегодня сыграют в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Матч проходит в рамках отборочного тура на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023.

На трибунах болельщики бурно реагируют на игру. Подбадривают команду, свистят и дуют в дудки.





Пользователи Twitter тоже отметились. Сфотографировали, как установлен флаг Кыргызстана. Понравилось, что он над стягом Страны восходящего солнца. Но высказались, что грязные скамейки.

Ну, хоть Кыргызстан сверху pic.twitter.com/2NKtfMPbx2 — Azat (@Azat25) November 14, 2019

Матч уже начался. Японцы забили уже два гола. Болельщики поддерживают нашу команду. На стадион пришел и экс-омбудсмен Кубат Оторбаев.









На футбол поддержать наших игроков пришли даже дети.