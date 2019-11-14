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Общество

Программу содействия управлению границами в Центральной Азии БОМКА-9 продлят

Текущая, 9-я фаза программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА) продлевается до 30 апреля 2020 года. Решение об этом принято Европейской комиссией, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Кыргызстане.

Отмечается, что без каких-либо дополнительных расходов будет предоставлено время, чтобы отследить итоги реализации текущей фазы программы. Совместно с национальными партнерами в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан, проектная группа проанализирует выполнение рекомендаций, руководств и составление проектов документов, разработанных европейскими экспертами.

«Особое внимание будет уделено плавному завершению программы БОМКА-9 и переходу к следующей, 10-й фазе программы, которая, как ожидается, будет запущена весной 2020 года так же при поддержке ЕС», — говорится в сообщении.

Первые операции программы БОМКА в Центральной Азии начались в 2003 году. Европейский Союз выделил 40,1 миллиона евро программе БОМКА на период 2003-2020 годы. Из этих средств 6,6 миллиона евро выделены в рамках 9-й фазы программы (2015-2020 годы).
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