18:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На западном автовокзале открылся инфоцентр для мигрантов, выезжающих в РФ

На госпредприятии «Кыргыз автобекети» при Министерстве транспорта и дорог (западный автовокзал) сегодня открылся информационный центр для граждан, выезжающих в трудовую миграцию в Россию. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, здесь можно будет получить бесплатную консультацию по юридическим вопросам.

Отмечается, что с западного автовокзала в Россию курсируют рейсы. В частности, рейс Бишкек — Москва осуществляется через города Самару, Пензу, Рязань, Оренбург, Тольятти. Дни отправки — еженедельно по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Рейс Бишкек — Красноярск осуществляется через города Кулунду, Белово, Мариинск, Ачинск. Дни отправки — еженедельно по средам, четвергам, субботам, воскресеньям.

Рейс Бишкек — Омск — через города Балхаш, Караганду, Павлодар, Черлак. Дни отправки — еженедельно по вторникам, четвергам, понедельникам, пятницам.

Рейс Бишкек — Новосибирск ездит через города Аягуз, Семипалатинск, Рубцовск, Барнаул. Дни отправки — еженедельно по вторникам, пятницам.

Рейс Бишкек — Екатеринбург осуществляется через города Балхаш, Караганду, Кокшетау, Петропавловск, Ишим, Тюмень. Дни отправки — еженедельно по средам, субботам.
Ссылка:
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Посольство Кыргызстана в России прокомментировало рейд в Москве
Усиленная проверка таксистов из Кыргызстана началась в Москве
Из Норвегии депортировали шестерых граждан Кыргызстана
Почти 40 коров без документов пытался вывезти из России кыргызстанец
Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова неправильно поняли
Родила и оставила ребенка в туалете. Кыргызстанку ждет уголовное наказание
В российских тюрьмах сидят 1 тысяча 300 уроженцев Кыргызстана
В Якутии откроется канцелярия посольства Кыргызстана в России
Пьяный полицейский в Москве угрожал кыргызстанцам пистолетом
Кыргызстанца отдали под суд за незаконное пересечение границы России
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Дело не&nbsp;только в&nbsp;машине. В&nbsp;МИД рассказали, за&nbsp;что уволили Эркина Сопокова Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Бизнес
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
Пожарный расчет и&nbsp;запах дыма. Как прошли учения в&nbsp;бизнес-центре &laquo;Асыл-Таш&raquo; Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл-Таш»
14 ноября, четверг
18:04
Беспорядки в Кой-Таше. Заключение госкомиссии все еще дорабатывают Беспорядки в Кой-Таше. Заключение госкомиссии все еще д...
17:53
Программу содействия управлению границами в Центральной Азии БОМКА-9 продлят
17:50
Матч сборных Кыргызстана и Японии по футболу. Текстовая трансляция
17:47
На западном автовокзале открылся инфоцентр для мигрантов, выезжающих в РФ
17:31
Задержан 30-летний подозреваемый в попытке изнасилования маленькой девочки