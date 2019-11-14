На западном автовокзале открылся инфоцентр для мигрантов, выезжающих в РФ

На госпредприятии «Кыргыз автобекети» при Министерстве транспорта и дорог (западный автовокзал) сегодня открылся информационный центр для граждан, выезжающих в трудовую миграцию в Россию. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, здесь можно будет получить бесплатную консультацию по юридическим вопросам.

Отмечается, что с западного автовокзала в Россию курсируют рейсы. В частности, рейс Бишкек — Москва осуществляется через города Самару, Пензу, Рязань, Оренбург, Тольятти. Дни отправки — еженедельно по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Рейс Бишкек — Красноярск осуществляется через города Кулунду, Белово, Мариинск, Ачинск. Дни отправки — еженедельно по средам, четвергам, субботам, воскресеньям.

Рейс Бишкек — Омск — через города Балхаш, Караганду, Павлодар, Черлак. Дни отправки — еженедельно по вторникам, четвергам, понедельникам, пятницам.

Рейс Бишкек — Новосибирск ездит через города Аягуз, Семипалатинск, Рубцовск, Барнаул. Дни отправки — еженедельно по вторникам, пятницам.

Рейс Бишкек — Екатеринбург осуществляется через города Балхаш, Караганду, Кокшетау, Петропавловск, Ишим, Тюмень. Дни отправки — еженедельно по средам, субботам.