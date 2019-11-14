15 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.30-16.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Конур-Олон, Чымындык), «Учкун-2» (улица Жабинова);

9.30-17.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Дзержинского;

9.30-18.00 — отрезки улиц Сарыкулакова, Панфилова, Чехова, Кок-Добо, Адигине, Кулатова, Он-Арча, Логвиненко, Калкагар, Сакалдуу, Кара-Коо, Сельсоветской, Мессароша, переулок Ашхабадский;

9.00-12.00 — отрезки улиц Беломорской, Республиканской, Кулиева, 2-е Черепки, Кудрука;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 5-7-я, Бердибаева), «Ак-Орго» (улицы Сон-Куль, Ынтымак, Адилет, Тимура Фрунзе);

10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Чалдыбар, Кырк-Чоро, Дзержинского);

10.00-12.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Полицейский городок».

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — cела Октябрьское, 2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева), Таш-Добо (улицы Кооперативная, Аптечная, Больничная, Западная), Байтик (улицы Суюмбаева, Дружба, Новостройка), Беш-Кунгей (дача, улицы Проектируемая, Ткачева, с/о «Лесовод»), Маевка (улицы Сельская, Совхозная, Тулебердиева, Школьная), Арашан (улицы 8 Марта, Садовая, Акматова), Кызыл-Берлик (улицы Проектируемая, Гагарина), Кой-Таш (улицы Ракишова, Сегизбаева, Мурзалиева, Кой-Ташская, Аблесова), Лебединовка (улицы Бокомбаева, Северная, Манаса, Мичурина, проспект Победы), Васильевка (улицы Шаршеналиева, Тимура Фрунзе), Бир-Булак (улицы Эсенбай Ата, Бейшеналиевой);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Шалта (улицы Боромбаева, Осмон, Шопокова, Комсомольская, переулок Боромбая), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Фрунзе, Советская, Ленина, Пограничная), Чат-Куль (улицы Восточная, Первомайская), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Пограничная, Фрунзе, Советская, Колхозная, Свердлова), Лесное (улицы Атбашинская, Северная, Туюк, Центральная, Проектная, Восточная);

9.00-15.00 — села Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Садовая, Центральная, Новосадовая, Юбилейная, Лесная, Фрунзе), Комсомольское (улицы Юбилейная Озерная, Набережная, Центральная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Поликлиника), Садовое (улицы Крупская, Шевченко), Беловодское (улица Ленина, прокуратура, суд, «Айыл-банк»);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Полтавка (улица Горького), Орто-Суу, город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 11, 12);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Белинского, Строительная, Крупская, Фрунзе, Кирпичная, Ленина, Логвиненко, Садовая, Мичурина, МТФ, Эшпая, Шевченко), Джерказар, Алмалуу (улицы Тайгашкаев, Картанбаева, Манапова, Тулебердиева).

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — город Узген, села Эшме, Ак-Жар, Кызыл-Ордо, Миялы, Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Тамак, Жаш, Калмак, Баш-Добо, Дөн-Булак, Алтын-Булак, Мырза-Аке, Колдук, Салам-Алик, Заргер, Жыланды, Ийри-Суу, Жазы.

4 Баткенская область