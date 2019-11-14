16:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Эксперты до сих пор выясняют причину смерти Егора Паньшина

Эксперты до сих пор выясняют причину смерти известного организатора праздничных мероприятий и квестов Егора Паньшина.  

В Октябрьском РОВД 24.kg пояснили, что необходимо определить, вследствие чего скончался Паньшин. То, что это было самоубийство, у следователей сомнений нет. Никаких следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. 

Напомним, 13 октября в 9.30 мужчину нашли мертвым в лесопосадке в микрорайоне «Асанбай».

На шее у него обнаружили бытовой электрический удлинитель, привязанный другим концом к дереву. Синяков, ушибов, травм на теле не нашли.

В милиции подчеркнули, что у Егора Паньшина было много долгов и проблемы на работе. Ранее его родственники сообщали, что он ушел на утреннюю пробежку и не вернулся.
Ссылка:
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Смерть Егора Паньшина. Следователи ждут результатов экспертизы
Смерть Егора Паньшина. У милиции появилась основная версия
Милиция не исключает версию убийства Егора Паньшина
Смерть Егора Паньшина. По делу начали досудебную проверку
Смерть Егора Паньшина. Предварительная версия — самоубийство
Омбудсмена попросили не вмешиваться в политику
В Сокулукском районе мужчина застрелился в своей машине
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Дело не&nbsp;только в&nbsp;машине. В&nbsp;МИД рассказали, за&nbsp;что уволили Эркина Сопокова Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Бизнес
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
Пожарный расчет и&nbsp;запах дыма. Как прошли учения в&nbsp;бизнес-центре &laquo;Асыл-Таш&raquo; Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл-Таш»
14 ноября, четверг
16:26
Эксперты до сих пор выясняют причину смерти Егора Паньшина Эксперты до сих пор выясняют причину смерти Егора Паньш...
16:19
Матч сборных Кыргызстана и Японии по футболу. Текстовая трансляция
16:17
Президент Кыргызстана планирует встретиться с гражданскими активистами
15:53
Компании Кыргызстана несколько месяцев не могут выпустить ценные бумаги
15:31
В Кыргызстане надо не запрещать разработку урана, а ввести жесткие регламенты