Эксперты до сих пор выясняют причину смерти Егора Паньшина

Эксперты до сих пор выясняют причину смерти известного организатора праздничных мероприятий и квестов Егора Паньшина.

В Октябрьском РОВД 24.kg пояснили, что необходимо определить, вследствие чего скончался Паньшин. То, что это было самоубийство, у следователей сомнений нет. Никаких следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Напомним, 13 октября в 9.30 мужчину нашли мертвым в лесопосадке в микрорайоне «Асанбай».

На шее у него обнаружили бытовой электрический удлинитель, привязанный другим концом к дереву. Синяков, ушибов, травм на теле не нашли.

В милиции подчеркнули, что у Егора Паньшина было много долгов и проблемы на работе. Ранее его родственники сообщали, что он ушел на утреннюю пробежку и не вернулся.