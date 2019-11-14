19:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Совет по защите прав военнослужащих создан при омбудсмене

В Кыргызстане при омбудсмене создан совет по защите прав военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, лиц, уволенных с военной службы, гражданского персонала Вооруженных сил и правоохранительных органов Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

По ее данным, омбудсмен КР Токон Мамытов подписал приказ об утверждении положения о совете.

Отмечается, что совет является консультативно-совещательным органом, созданным для оказания содействия омбудсмену КР в решении вопросов, связанных с нарушением прав указанных категорий лиц, а также для разработки предложений по созданию эффективной государственной политики в области правовой и социальной защиты.

Совет будет также заниматься разработкой и внесением предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, рекомендаций в сфере правовой, социальной защиты военнослужащих, рассматривать обращения военнослужащих, проводить мониторинг на предмет соблюдения их прав и другие.

В пресс-службе отметили, что решения совета носят рекомендательный характер.
Ссылка:
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Военнослужащих, издевавшихся над солдатами в Кой-Ташской части, задержали
Военную прокуратуру обвинили в незаконном возбуждении дела
Депутат предлагает пересмотреть порядок начисления военных пенсий
История длиною в век. Кой-Ташская войсковая часть отметила 100-летний юбилей
Весенний призыв. Здоровье в порядке, подтянуться не могут
Военнослужащие авиабазы «Кант» в Кыргызстане помогли многодетной семье
Порядок прохождения альтернативной службы в Кыргызстане изменили
Условия набора призывников в армию Кыргызстана ужесточат
Сапар Исаков пообещал содействовать улучшению условий в военном институте
Кой-Ташская бригада. Школьников и студентов познакомили с жизнью военных
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Дело не&nbsp;только в&nbsp;машине. В&nbsp;МИД рассказали, за&nbsp;что уволили Эркина Сопокова Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Бизнес
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
Пожарный расчет и&nbsp;запах дыма. Как прошли учения в&nbsp;бизнес-центре &laquo;Асыл-Таш&raquo; Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл-Таш»
14 ноября, четверг
19:28
Совет по защите прав военнослужащих создан при омбудсмене Совет по защите прав военнослужащих создан при омбудсме...
19:13
Сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде Японии
19:00
Цифра дня. 19 тысяч 630 обращений поступило за 10 месяцев в cаll-центр Соцфонда
19:00
Матч сборных Кыргызстана и Японии по футболу. Текстовая трансляция
18:36
Даешь победу наших! Как болельщики на стадионе смотрят игру нашей сборной