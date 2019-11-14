Совет по защите прав военнослужащих создан при омбудсмене

В Кыргызстане при омбудсмене создан совет по защите прав военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, лиц, уволенных с военной службы, гражданского персонала Вооруженных сил и правоохранительных органов Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

По ее данным, омбудсмен КР Токон Мамытов подписал приказ об утверждении положения о совете.

Отмечается, что совет является консультативно-совещательным органом, созданным для оказания содействия омбудсмену КР в решении вопросов, связанных с нарушением прав указанных категорий лиц, а также для разработки предложений по созданию эффективной государственной политики в области правовой и социальной защиты.

Совет будет также заниматься разработкой и внесением предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, рекомендаций в сфере правовой, социальной защиты военнослужащих, рассматривать обращения военнослужащих, проводить мониторинг на предмет соблюдения их прав и другие.

В пресс-службе отметили, что решения совета носят рекомендательный характер.