Афиша Бишкека на выходные: гастроли зарубежных театров, фестиваль и борщ-party

Театры

16 ноября. Спектакль «Никто не виноват»

Драму-абсурд на казахском языке представит Карагандинский областной казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 14.00.

16 ноября. Поэтическая драма «Фариза мен Мукагали»

Спектакль на казахском языке представит Карагандинский областной казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 16.00, 18.30.

Акции, концерты, фестивали, кино

14-17 ноября. Фестиваль балетного искусства

Нынешний фестиваль посвящен 70-летию со дня рождения выдающегося танцовщика, народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева, чье имя стало легендой, историей кыргызского балета. Участниками станут ведущие солисты балета России, Казахстана и Кыргызстана. В программе шедевры мировой балетной классики, лучшие и любимые зрителями произведения зарубежной и русской хореографии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

16 ноября. Благотворительная вечеринка борщ-party

Это благотворительный кулинарный конкурс-ярмарка, все сборы с которой пойдут на лечение детей с серьезными заболеваниями. Вы отведаете наваристые борщи от участников, горячие блины и другие вкусности. В стоимость билета входят конкурсы и развлечения для детей и взрослых.

Гольф-клуб «Кленовый лист», 12.00.

16 ноября. День зеленой экономики

Приходите превращать лампочки в новогодние игрушки, перекраивать старую одежду в модную, посмотреть фильм «Век глупцов». Еще будут горячий чай из горных трав и полезная еда. Регистрация по ссылке.

ololoOrmonKhan, 12.00-21.00.

16 ноября. Концерт группы «Театр теней»

Как написали сами участники группы, они играют рок, блюз и прочую ерунду.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

17 ноября. Концерт The Greatest soundtrack hits

Каждый найдет свой любимый саундтрек в исполнении Ne Prosto Orchestra: «Армагеддон», «Индиана Джонс», «Парк Юрского периода», «Леон», «Реквием по мечте», «Рокки», «Список Шиндлера», «Терминатор», «Гладиатор», «Ла Ла Лэнд», «Миссия невыполнима» и многие другие.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

21 ноября. Гала-концерт звезд театра La Scala

В Бишкек приедут звезды, которым рукоплещут во всех ведущих театрах мира: итальянский баритон Джованни Гуальярдо, изысканный исполнитель итальянских опер Массимилиано Пизапиа, потрясающее сопрано Марина Начкебия. Подробнее

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Выставки, ярмарки

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

2-16 ноября. Фотовыставка «Опыт непрошедшего»

Фотопроект состоит из двух частей: персональная выставка фотографа и архитектора Шайлоо Джекшенбаева (снимки архитектурных объектов кыргызского модернизма конца ХХ века), выставка фотолюбителей.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 15.00 (открытие).

13 ноября — 1 декабря. Выставка «Искусство о детях»

В экспозиции представлено более 90 работ известных советских и кыргызских художников из фондов КНМИИ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Мастер-классы, лекции, тренинги

16 ноября. Занятие по йоге, посвященное женскому здоровью

В планах восстановление гормонального баланса, улучшение работы мочеполовой системы, избавление от неуверенности в себе, глубинных страхов и комплексов, развитие личной харизмы, привлекательности и приумножение жизненной силы.

Йога-дом «Атма», 10.15.

16 ноября. Мастер-класс по финансам

Данияр Аманалиев расскажет, как не попасть в кассовый разрыв, какая бизнес-модель будет самой прибыльной для тебя, как спланировать бюджет на 2020 год. Регистрация по ссылке.



Бизнес-центр Victory, 14.00.

16 ноября. Открытый урок Let It Code

Для всех, кто не знает, что нужно для работы или обучения в IT-индустрии, тех, кто знает что-то в общих чертах, но боится прикоснуться к будущему, которое быстро становится настоящим. Обязательно при себе иметь ноутбук. Регистрация по ссылке.

ololoOrmonKhan, 14.00.

16 ноября. Лекция «Нон-фикшн. Чтение ради знаний, нескучное и полезное»

Книжный рынок в последние годы неизменно отмечает тенденцию к росту спроса на нон-фикшн-литературу и регулярно выпускает новинки. А значит, самое время разобраться, что такое хороший нон-фикшн, почему его стало так много и как этот важный тренд может вписаться в ваши личные читательские планы.

Tucano Coffee, 18.00.

16 ноября. Тренинг «Подростки: инструкция по применению»

Вы попробуете разобраться с тем, что происходит в физиологической, эмоциональной и социальной сферах жизни подростка, и узнаете об особенностях построения отношений с ними. Регистрация по телефону 0554151728.

Микрорайон «Джал-15», 32, 10.00-18.00.

17 ноября. Городской тур «Вперед в прошлое»

У вас есть удивительная возможность переместиться в прошлое своего любимого города, узнать интересные новые факты о нашей столице. Вы сможете буквально пережить захватывающие моменты истории, практически посмотрев на них изнутри.

Сбор с южной стороны Русского театра драмы, 12.00.

Для детей

16 ноября. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

17 ноября. Творческий мастер-класс

Состоится мастер-класс по монотипии для детей от четырех лет и старше. Мастер-классы, проходящие в стенах музея, полностью погружают в атмосферу творчества и прививают ребенку чувство прекрасного. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

17 ноября. Спектакли «Не улетай!» и «Кыялкеч Егор»

«Не улетай!» — невероятная история дружбы аистенка и пугала.

Ленивый и злобный медведь в сказке «Кыялкеч Егор» силой забирает у лесных жителей выращенный ими на огороде урожай. И если бы не появился фантазер и выдумщик ежик Егорка, справедливость не была бы восстановлена.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.