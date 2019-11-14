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Общество

Цифра дня. 19 тысяч 630 обращений поступило за 10 месяцев в cаll-центр Соцфонда

Call-центр Соцфонда за январь–октябрь обработал 19 тысяч 630 обращений, сообщает ведомство. 

Уточняется, что специалисты предоставляют информацию по вопросам в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения по короткому номеру 1202.

За январь–октябрь 2019 года в call-центр Соцфонда поступило 15 тысяч 153 обращения. Кроме этого, на сайт направлено 4 тысячи 477 электронных писем.

В call-центр Соцфонда КР большое количество обращений поступает от плательщиков взносов по государственному социальному страхованию, безработных, иностранцев и пенсионеров.
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