В Бишкеке 15 ноября без осадков. Воздух прогреется до +9 градусов. День уменьшился до 9 часов 46 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-16.00 – жилмассивы «Учкун» (улицы Конур-Олон, Чымындык), «Учкун-2» (улица Жабинова);
- 9.30-17.00 – отрезки улиц Жибек Жолу, Дзержинского;
- 9.30-18.00 – отрезки улиц Сарыкулакова, Панфилова, Чехова, Кок-Добо, Адигине, Кулатова, Он-Арча, Логвиненко, Калкагар, Сакалдуу, Кара-Коо, Сельсоветской, Мессароша, переулок Ашхабадский;
- 9.00-12.00 – отрезки улиц Беломорской, Республиканской, Кулиева, 2-е Черепки, Кудрука;
- 9.00-18.00 – жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 5-7-я, Бердибаева), «Ак-Орго» (улицы Сон-Куль, Ынтымак, Адилет, Тимура Фрунзе);
- 10.00-18.00 – жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Чалдыбар, Кырк-Чоро, Дзержинского);
- 10.00-12.00 – жилмассивы «Алтын-Ордо», «Полицейский городок».
- в жилмассиве «Арча-Бешик» (часть);
- в районах, ограниченных улицами Муромской, Ахунбаева, Чортекова, Куюкова; Ак-Марал, Жайыла Баатыра, Чортекова, Шералиева.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;
- в кинотеатре «Россия» проходит Фестиваль документального кино;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет поэтическую драму «Фариза мен Мукагали»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на фестиваль балетного искусства;
- в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова российские актеры покажут спектакль «Как попасть в рай».
Спорт
- международные соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Токтосун Султанов
Асылбек Акылбеков
Памятные даты
День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности КР
В Кыргызстане 15 ноября этот день празднуют с 2002 года.
Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность — это основа жизнедеятельности любого государства. От этих работников зависит обеспеченность населения продуктами питания, укрепление государства и его продовольственная безопасность.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Карыбек Молдобаев
Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор.
Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии.
В 1985 году избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987-м назначен заместителем председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР.
В 1995 году решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас».
Умер 21 декабря 2014 года.
Родился певец Марлен Темирбеков
Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.
Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Жамиле», Чубак в «Манасе» и другие.
Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра Союза ССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.
C 1958 года занимался педагогической деятельностью.
Умер 29 июля 2010 года.