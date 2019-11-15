В Бишкеке 15 ноября без осадков. Воздух прогреется до +9 градусов. День уменьшился до 9 часов 46 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-16.00 – жилмассивы «Учкун» (улицы Конур-Олон, Чымындык), «Учкун-2» (улица Жабинова);

9.30-17.00 – отрезки улиц Жибек Жолу, Дзержинского;

9.30-18.00 – отрезки улиц Сарыкулакова, Панфилова, Чехова, Кок-Добо, Адигине, Кулатова, Он-Арча, Логвиненко, Калкагар, Сакалдуу, Кара-Коо, Сельсоветской, Мессароша, переулок Ашхабадский;

9.00-12.00 – отрезки улиц Беломорской, Республиканской, Кулиева, 2-е Черепки, Кудрука;

9.00-18.00 – жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 5-7-я, Бердибаева), «Ак-Орго» (улицы Сон-Куль, Ынтымак, Адилет, Тимура Фрунзе);

10.00-18.00 – жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Чалдыбар, Кырк-Чоро, Дзержинского);

10.00-12.00 – жилмассивы «Алтын-Ордо», «Полицейский городок».

в жилмассиве «Арча-Бешик» (часть);

в районах, ограниченных улицами Муромской, Ахунбаева, Чортекова, Куюкова; Ак-Марал, Жайыла Баатыра, Чортекова, Шералиева.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;

в кинотеатре «Россия» проходит Фестиваль документального кино;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет поэтическую драму «Фариза мен Мукагали»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на фестиваль балетного искусства;

в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова российские актеры покажут спектакль «Как попасть в рай». Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

международные соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Токтосун Султанов Родился 15 ноября 1975 года в селе Кочкор. Аким Первомайского района Бишкека. Родился 15 ноября 1975 года в селе Кочкор. Аким Первомайского района Бишкека.

Асылбек Акылбеков

Родился 15 ноября 1981 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс».

Памятные даты

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности КР

Фото 24.kg. Сбор помидоров в Сокулукском районе

В Кыргызстане 15 ноября этот день празднуют с 2002 года.

Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность — это основа жизнедеятельности любого государства. От этих работников зависит обеспеченность населения продуктами питания, укрепление государства и его продовольственная безопасность.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Карыбек Молдобаев

Фото из интернета. Карыбек Молдобаев

Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор. Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии. В 1985 году избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987-м назначен заместителем председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР. В 1995 году решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Умер 21 декабря 2014 года.

Родился певец Марлен Темирбеков

Фото из книги Ирины Елецкой «Корифеи Кыргызской национальной консерватории». Марлен Темирбеков