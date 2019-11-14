МИД КР изучает, почему посольство Германии не будет выдавать визы кыргызстанцам

Министерство иностранных дел Кыргызстана изучает сообщение Посольства Федеративной Республики Германия в КР о том, что диппредставительство прекращает выдавать визы в Испанию, Италию и Австрию.

Кроме того, МИД поручил Посольству КР в ФРГ и Австрии провести переговоры с внешнеполитическими ведомствами этих стран и выяснить причины, проработать варианты решения вопроса.

Ранее диппредставительство Германии в Кыргызстане заявляло, что с 1 января 2020 года на выдачу виз для лиц, направляющихся в Испанию, уполномочено Посольство Королевства Испании в городе Нур-Султане (Казахстан). Другой ближайший офис для подачи заявления — визовый центр BLS в Алматы.

Визы в Италию и Австрию можно будет получить только в посольствах этих стран в Нур-Султане, где расположены ближайшие визовые отделы.

Представительство по визовым вопросам сохраняется в отношении следующих государств Шенгенского соглашения: Бельгия, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция.