Сахарный диабет. В Минздраве рассказали о профилактике болезни и группах риска

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В Министерстве здравоохранения напомнили, что это за заболевание, и о способах профилактики.
Сахарный диабет — хроническое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем сахара (глюкозы) в крови. Различают разные типы диабета, но в основном это I и II типы.
При сахарном диабете I типа заболевание начинается в молодом (до 40 лет) или детском возрасте и протекает более тяжело. Основная причина — поджелудочная железа практически не выделяет инсулин.
При сахарном диабете II типа, который встречается у 90 процентов больных, заболевание начинается после 40 лет. Основной причиной является недостаток инсулина или нарушенная реакция клетки на собственный инсулин.
Факторы риска развития сахарного диабета II типа:
— избыточный вес или ожирение;
— низкая физическая активность;
— высокий уровень холестерина и жиров в крови;
— артериальная гипертензия и другие болезни органов кровообращения;
— возраст старше 45 лет;
— рождение детей с весом более 4 килограммов;
— наследственность, отягощенная по диабету.
У женщин во время беременности может возникнуть гестационный сахарный диабет.
Характерные проявления сахарного диабета:
— увеличение количества мочи и учащенное мочеиспускание;
— сухость во рту;
— жажда и избыточное потребление жидкости;
— зуд кожи и слизистых (в первую очередь половых органов), гнойничковые инфекции кожи;
— слабость, утомляемость, снижение работоспособности;
— похудение, несмотря на повышенный аппетит;
— снижение зрения.
При появлении симптомов заболевания или при наличии факторов риска необходимо обратиться в ГСВ/ФАП и проверить уровень сахара в крови.
В ведомстве напомнили, что диабет опасен своими осложнениями: инфаркт миокарда, мозговой инсульт, слепота, почечная недостаточность, язвы и гангрена конечностей, ведущие к ампутации, диабетические комы.
Полное излечение сахарного диабета пока невозможно. Однако в настоящее время разработаны эффективные методы контроля и лечения диабета, улучшающие качество жизни. Врачи рекомендуют регулярно проверять уровень сахара и холестерина в крови, измерять артериальное давление.
Основа профилактики сахарного диабета — здоровый образ жизни.