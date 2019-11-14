Сахарный диабет. В Минздраве рассказали о профилактике болезни и группах риска

Фото из интернета. При диабете важно постоянно контролировать уровень сахара в крови

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В Министерстве здравоохранения напомнили, что это за заболевание, и о способах профилактики.

Сахарный диабет — хроническое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем сахара (глюкозы) в крови. Различают разные типы диабета, но в основном это I и II типы.

При сахарном диабете I типа заболевание начинается в молодом (до 40 лет) или детском возрасте и протекает более тяжело. Основная причина — поджелудочная железа практически не выделяет инсулин.

При сахарном диабете II типа, который встречается у 90 процентов больных, заболевание начинается после 40 лет. Основной причиной является недостаток инсулина или нарушенная реакция клетки на собственный инсулин.

Факторы риска развития сахарного диабета II типа: — избыточный вес или ожирение; — низкая физическая активность; — высокий уровень холестерина и жиров в крови; — артериальная гипертензия и другие болезни органов кровообращения; — возраст старше 45 лет; — рождение детей с весом более 4 килограммов; — наследственность, отягощенная по диабету.

У женщин во время беременности может возникнуть гестационный сахарный диабет.

Характерные проявления сахарного диабета:

— увеличение количества мочи и учащенное мочеиспускание;

— сухость во рту;

— жажда и избыточное потребление жидкости;

— зуд кожи и слизистых (в первую очередь половых органов), гнойничковые инфекции кожи;

— слабость, утомляемость, снижение работоспособности;

— похудение, несмотря на повышенный аппетит;

— снижение зрения.

При появлении симптомов заболевания или при наличии факторов риска необходимо обратиться в ГСВ/ФАП и проверить уровень сахара в крови.

В ведомстве напомнили, что диабет опасен своими осложнениями: инфаркт миокарда, мозговой инсульт, слепота, почечная недостаточность, язвы и гангрена конечностей, ведущие к ампутации, диабетические комы.

Читайте по теме Бишкекчане смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови

Полное излечение сахарного диабета пока невозможно. Однако в настоящее время разработаны эффективные методы контроля и лечения диабета, улучшающие качество жизни. Врачи рекомендуют регулярно проверять уровень сахара и холестерина в крови, измерять артериальное давление.

Основа профилактики сахарного диабета — здоровый образ жизни.