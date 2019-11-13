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Общество

Суд по модернизации ТЭЦ. Ольга Лаврова отказалась от показаний против Артыкбаева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В ходе заседания продолжился допрос обвиняемых, сегодня показания давала экс-министр финансов Ольга Лаврова.

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Бывшия глава Минфина заявила, что отказывается от показаний против депутата парламента, экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева. Лаврова призналась, что в ходе следствия в прошлом году летом во время допроса в качестве свидетеля ошиблась в показаниях.

«Я сказала, что на одном из заседаний Артыкбаев говорил на эмоциях. Но потом вспомнила, что на том заседании не обсуждали модернизацию ТЭЦ, а речь тогда шла о подготовке к ОЗП. Пять лет прошло, поэтому я перепутала. Сейчас хочу сказать, что отказываюсь от своих показаний против Артыкбаева», — заявила Ольга Лаврова.

Она также рассказала об обстоятельствах и процедурах принятия проекта кредитного соглашения с «Эксимбанком».

«Минфин отправил заявку в «Эксимбанк» для получения кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека. В свою очередь банк ответил нам, что кредит могут выдать, только когда будет подписано контрактное соглашение между «Электрическими станциями» и ТВЕА. Минфин в свою очередь затребовал через Минэнерго эти документы от «Электрических станций». После получения от компании документов, в том числе и ТЭО, мы направили «Эксимбанку» заявку», — сказала Ольга Лаврова.

Она уточнила, что проект курировал заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков.

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«На уровне заместителей министров велись работы. От Минэнерго на наши запросы отвечал заместитель министра энергетики Мамыров. Свои действия замминистра не согласовывали с главами ведомств», — отметила Ольга Лаврова.

Она также рассказала о процедурах принятия правительством проекта кредитного соглашения.

«Документ поступил в аппарат правительства в виде матрицы согласования, где были внесены замечания трех министерств. Далее отделы аппарата отрабатывали документ, замечания министерств и ведомств должны были устранить в правительстве. Кабмин коллегиально решил принять документ без учета замечаний», — сказала она.

Отметим, по модернизации ТЭЦ Бишкека имеются два соглашения. Первое — контракт, подписанный между ТВЕА и «Электрическими станциями». Оно, согласно закону, подписано после одобрения главного акционера «Электрических станций» — Фонда государственного имущества.

Второе — кредитное соглашение, подписанное между «Эксимбанком» и Минфином КР. Этот документ утвержден правительством, ратифицирован парламентом и подписан бывшим президентом как закон.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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