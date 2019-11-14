Палаты однодневного пребывания открыли для беременных в пяти областях и Бишкеке

Палаты однодневного пребывания открыли для беременных. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, они открыты в десяти пилотных стационарах республики.

Беременные, не нуждающиеся в длительной госпитализации, смогут получить медицинскую помощь в Национальном центре охраны материнства и детства, городском перинатальном центре, в клинических родильных домах № 1, 2 Бишкека, а также в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областных объединенных и Ошской межобластной клинической больницах.

Для этих медицинских учреждений разработали и утведили стандарты медицинской помощи беременным, определили перечень заболеваний, подлежащих госпитализации в данные отделения.

Кроме этого, фонд ОМС разработал положения о порядке оплаты пролеченных случаев в этих отделениях и установил программное обеспечение в пилотируемых стационарах.

На финансирование палат однодневного пребывания в 2019 году запланировано 12,1 миллиона сомов, потрачено — 6,6 миллиона сомов.