20:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызстан хочет ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Департамент карантина растений намерен ввести временный запрет на ввоз растительной продукции из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что такое решение может быть принято в случае систематических нарушений единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С начала этого года при досмотре подкарантинных грузов, ввозимых в Кыргызстан из РУз, выявлено 356 фактов нарушений. В том числе в десяти случаях товар был заражен карантинными объектами.

«За последние сутки выявлен один факт поставки из Узбекистана гранатов. При досмотре обнаружен карантинный для стран — участниц ЕАЭС объект — восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck). Она повреждает плоды и побеги персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни, лавровишни, миндаля, граната (вредные организмы)», — говорится в сообщении.

При этом зараженная подкарантинная продукция поступила на границу КР в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину растений РУз и удостоверяющего соответствие указанной продукции фитосанитарным требованиям Кыргызстана. Согласно заключению лабораторной экспертизы, проведенной Ошской лабораторией по карантину растений, выявлено, что указанный объект является восточной плодожоркой.

Одновременно 35,25 тонны подкарантинной продукции узбекистанского происхождения задержали специалисты Ошского территориального управления по карантину растений на фитосанитарном контрольном посту «Достук» 12 ноября 2019-го. Она следовала автомобильным транспортом с территории РУз для продажи в КР.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля выявлены нарушения. Товар следовал в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата и без маркировки на упаковке.

«Департамент карантина растений по дипломатическим каналам направил письмо в уполномоченный орган Узбекистана о том, что в случае систематических нарушений требований ЕАЭС со стороны узбекских экспортеров будут введены временные ограничения на растительную продукцию из республики», — подчеркнули в департаменте.
Ссылка:
просмотров: 373
Версия для печати
Материалы по теме
Открыт новый автобусный маршрут Ош — Андижан
Дорогу Сох — Риштан опять закрыли
Кыргызстанцы жалуются, что на КПП «Достук» искусственно создают очереди
Усилить работу по делимитации границы с Узбекистаном предлагает премьер-министр
На кыргызско-узбекской границе не пропускают фуры с цементом
Вышедших замуж за иностранцев узбекистанок возьмут на специальный учет
Узбекистан возобновил экспорт автомобилей в Кыргызстан
«Яндекс» привлекут к ускорению интернета в Узбекистане
В Узбекистане запретили давать сдачу жвачкой и спичками
Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном вырос до $325 миллионов
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Дело не&nbsp;только в&nbsp;машине. В&nbsp;МИД рассказали, за&nbsp;что уволили Эркина Сопокова Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;жилмассив &laquo;Алтын-Бешик&raquo; «Газпром Кыргызстан» провел газ в жилмассив «Алтын-Бешик»
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает расчетно-кассовое обслуживание на&nbsp;выгодных условиях «Бакай Банк» предлагает расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях
&laquo;Керемет Банк&raquo; завершил ребрендинг и&nbsp;продолжит развивать рынок кредитования «Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
13 ноября, среда
20:41
В Беларуси высадят саженцы голубой ели из Кыргызстана в память о погибших воинах В Беларуси высадят саженцы голубой ели из Кыргызстана в...
20:30
Суд по модернизации ТЭЦ. Ольга Лаврова отказалась от показаний против Артыкбаева
20:21
К жителям Нижней Ала-Арчи не приезжает скорая помощь
20:03
Кыргызстан хочет ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
19:46
Разыскиваемый за мошенничество на родине кыргызстанец задержан в Москве