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Общество

В Бишкеке центры обслуживания населения сменили адреса

Центр обслуживания населения (ЦОН), расположенный по адресу улица Медерова, 44/1 прекращает работу с 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
 
По ее данным, новые ЦОНы будут открыты на территории Октябрьского и Аламединского районов.
 

Адреса центров и как до них доехать:

  • ЦОН-1, отдел паспортизации и регистрации населения (ОПРН) и ЗАГС Октябрьского района — 12-й микрорайон, улица Нуркамал Жетикашкаевой, 29 (здание торгового центра «ДК»). Доехать можно на муниципальном автобусе № 5, троллейбусах № 10, 11 и 17, а также на маршрутках № 105, 110, 132, 150, 170, 172, 195, 204, 215, 243, 252;
  • ЦОН-2, ОПРН Первомайского района, ОПРН и ЗАГС Ленинского района — улица Чокана Валиханова, 2 (здание торгового центра «АЮ Грандкомфорт»). Доехать можно на автобусах № 6, 7, троллейбусах № 5 и 7, маршрутки № 102, 105, 128, 137, 147, 154, 166, 251;
  • ЦОН-3, ОПРН и ЗАГС Ленинского района — бульвар Молодой Гвардии, 4. Доехать можно на автобусе № 18, троллейбусах № 7, 8, 9, маршрутках № 139, 159, 281, 360, 366, 396;
  • ЦОН-4 — улица Ауэзова, 1/5 (здание гипермаркета «Два прораба»). Доехать можно на автобусе № 7 и маршрутках № 105, 137, 154, 188, 251.
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