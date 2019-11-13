В Бишкеке центры обслуживания населения сменили адреса

Центр обслуживания населения (ЦОН), расположенный по адресу улица Медерова, 44/1 прекращает работу с 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, новые ЦОНы будут открыты на территории Октябрьского и Аламединского районов.