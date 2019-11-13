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Общество

14 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Аксы, Чымындык, 57, 101, 135, 142, 143, 148, 151, 152, 154, 170, 201, 203, 204, 207), отрезки улиц Каракульской, Жумабека, Рыскулова, Исанова, Фрунзе, Кулатова;
  • 9.30-12.00 — 6-й микрорайон, 30-33, 32/1, микрорайон «Улан», 1-7, квадрат, ограниченный улицами Байтика Баатыра, Горького, Медерова, переулком Чернышевского;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо», отрезки улицы Космической, Курчатова;
  • 13.00-17.00 — отрезки улицы Матросова, переулок Сумской;
  • 13.00-15.00 — улицы Чалдоварская, 9а, 91б, Байтика Баатыра, 3а, 3в, 3/1, 3/4;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Эркин, Горького, Бегматова, Достоевского).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Лермонтова, Нарынская, Чуйская, Северная, Ошская, Мичурина, Тянь-Шанская, Колхозная, Калинина, Узгенская, Родниковая, проспекты Победы, Ленина), Ленинское (улицы Виноградная, Восточная, Набережная, Алма-Атинская), Пригородная (улицы Береговая, Лесная, 8 Марта), Дачное, Маевка (улицы Молодая Гвардия, 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная, Совхозная, Сельская, Восточная, Школьная, Тулебердиева), Байтик (улицы Ак-Тан, Суюмбаева, Мадина, Береговая), Малиновка, Кок-Жар (улицы Нурмамбетова, Матыева, Уметалиева, Полевая, Арпачиева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Джер, Селекция (улицы Ала-Арчинская, Плодоовощная, Кипкалова, Парковая), Орок (улицы Проектируемая, Кавказская, Шарбашатская, Молодежная, Орокская, Багорная), Кашка-Баш (улицы Новостройка, Исманова), Джал (улицы Строительная, Сельсоветская, Интернациональная, Гагарина, Сатке, Нижняя), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Фрунзе, 40 лет Победы, Белинская, Новооктябрьская, Степная, Калинина, Полярная, Карагачевая, Садовая), Военно-Антоновка (улицы Крупская, Комсомольская, Кирова, Степная, Пионерская, Северная, Школьная, Колхозная, Фрунзе, Октябрьская, Первомайская, тупик Шевченко), Шалта (улицы Шопокова, Боромбаева), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская), город Шопоков (улицы Заводская, Октябрьская, Линейная, Кирпичная, Садовая);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ленина), Ак-Суу (улицы Интернациональная, Есенина), Сретенка (кошары);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Полтавка (улица Горького), Ак-Башат, Айдарбек, Арал, город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 6, 7);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — город Кант (улицы Ленина, Шевченко), села Хунчи (улицы Гагарина, Дываева), Новопокровка (улицы Турсун Баря, Чкалова), Нижняя Серафимовка (улица Менжинского);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Западная, Пионерская, Сельская, Кочевая, Покровская, Советская, Мельничная, Буговая, Береговая, Колхозная, Клубная, Карла Маркса, Межевая, Полевая, Тихая, Октябрьская, Космонавтов, Бригадная).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 —город Ош (микрорайон «Ак-Тилек», жилмассивы «Беш-Бадам», «Он-Адыр»), села Агартуу, Маданият, Калинина, Кашкар-Кыштак, Керме-Тоо, Анарова, Кара-Кочкор, Кашка-Жол, Кара-Кульджа.
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия, 13-15-й микрорайоны, микрорайоны «Восток», «Восток-2», «Жин-Жиган»), села Масалиев, Марказ.
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