В Бишкеке 14 ноября без осадков. Воздух прогреется до +12 градусов. День уменьшился до 9 часов 48 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 – жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Аксы, Чымындык, 57, 101, 135, 142, 143, 148, 151, 152, 154, 170, 201, 203, 204, 207), отрезки улиц Каракульской, Жумабека, Рыскулова, Исанова, Фрунзе, Кулатова;

9.30-12.00 – 6-й микрорайон, 30-33, 32/1, микрорайон «Улан», 1-7, квадрат, ограниченный улицами Байтика Баатыра, Горького, Медерова, переулком Чернышевского;

9.30-17.00 – жилмассив «Калыс-Ордо», отрезки улицы Космической, Курчатова;

13.00-17.00 – отрезки улицы Матросова, переулок Сумской;

13.00-15.00 – улицы Чалдоварская, 9а, 91б, Байтика Баатыра, 3а, 3в, 3/1, 3/4;

10.00-18.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Эркин, Горького, Бегматова, Достоевского).

до 15 ноября в жилмассиве «Арча-Бешик» (часть);

до 15 ноября в районах, ограниченных улицами Муромской, Ахунбаева, Чортекова, Куюкова; Ак-Марал, Жайыла Баатыра, Чортекова, Шералиева.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;

в кинотеатре «Россия» проходит Фестиваль документального кино;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет «Очень простую историю». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

международные соревнования по тяжелой атлетике;

игра между футбольными сборными Кыргызстана и Японии. Подробнее

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Мирбек Акматалиев

Родился 14 ноября 1957 года в селе Aт-Башы Нарынской области. Заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Канжарбек Эшалиев

Родился 14 ноября 1978 года. Глава Государственной администрации — аким Чаткальского района.

Торокан Багынбай уулу

Родился 14 ноября 1994 года в Оше. Джитсер.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с диабетом

Введен в 1991 году в ответ на угрозу роста заболевания диабетом во всем мире.

С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о заболевании, охватывающая более миллиарда человек.

14 ноября выбрано, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Он с врачом Чарльзом Бестом сыграли решающую роль в открытии в 1922 году инсулина.

Всемирный день качества

Фото из интернета. Знак соответствия техническим регламентам Кыргызстана

Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября.

Утвержден в 1990 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.

Целью дня является повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

Международный день логопеда

Его пока празднуют в узком кругу специалистов.

Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике ХVII века (в то время понятие глухонемоты еще мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих).

Со второй половины ХIХ века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Михаил Лущихин

Фото slovo.kg. Михаил Лущихин

Михаил Лущихин родился 14 ноября 1905 года в городе Рузе Московской области.

Академик АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки, заслуженный зоотехник Киргизии, автор новой ценной породы «горная киргизская тонкорунная овца».

Результаты научных исследований опубликованы в более 170 научных трудах, в том числе в пяти монографиях.

В 2001 году академик Михаил Лущихин, основатель научной школы овцеводства, посмертно удостоен золотой медали Кыргызской Республики «За выдающиеся достижения в науке XX века».

Именем Михаила Лущихина названа улица в Бишкеке.

Умер 5 мая 1978 года.