В Беларуси высадят саженцы голубой ели из Кыргызстана в память о погибших воинах

В Беларуси высадят саженцы голубой ели в память о погибших кыргызстанцах в период Великой Отечественной войны. С подобной инициативой выступил общественный благотворительный фонд «Агитбригада».

Определено место в Витебской области Беларуси. В 1944 году там шли ожесточенные бои в ходе операции «Багратион».

Фото ОБФ «Агитбригада». Памятник Герою Советского Союза Жумашу Асаналиеву в Беларуси

«Один из них произошел при форсировании реки Западной Двины. В том бою погиб наш земляк Жумаш Асаналиев. Ему присвоили звание Героя Советского Союза. У мемориала, где он похоронен с 212 однополчанами, активисты фонда и общественность высадят более 200 тянь-шаньских елей, доставленных с родины Асаналиева — Иссык-Кульской области КР», — отметили в фонде.

В акции может участвовать любой кыргызстанец. Проект можно поддержать, переведя средства на счет ОБФ «Агитбригада»:

Филиал ОАО «Оптима Банк» в городе Бишкеке № 1.

Банковский мультивалютный счет: 1090820268020103,

SWIFT: ENEJKG22. БИК филиала: 109008

или на карту 4169615184638967 (VISA, Optima Bank).