13:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Москве задержанному на митинге кыргызстанцу суд отменил штраф

Московский городской суд отменил штраф в 10 тысяч рублей штукатуру из Кыргызстана Тойчу уулу Дилмурату, задержанному 10 августа во время акции за честные выборы в Мосгордуму. Об этом сообщило агентство «Фергана».

Заседание длилось не более 10 минут. Судья затребовала от работодателя документы, подтверждающие, что молодой человек занят на ремонте Политехнического музея, и отменила приговор районного суда, оштрафовавшего кыргызстанца на 10 тысяч рублей, сочтя недоказанными «обстоятельства, на основании которых вынесено постановление».

20-летний Тойчу уулу Дилмурат приехал на заработки в Москву в июле 2019 года из Ноокатского района Ошской области. Работал штукатуром в Политехническом музее. 10 августа, когда проходил разрешенный митинг под лозунгом «Вернем себе право на выборы» на проспекте Сахарова, он гулял по центру Москвы, но его задержали сотрудники Росгвардии.

Кыргызстанца обвинили в нарушении участником публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

По версии полиции, молодой человек шел по улице вместе с другими протестующими и выкрикивал лозунги: «Россия будет свободной», «Допускай» и «Отпускай».

Кыргызстанец настаивал на том, что не знал о выборах в Мосгордуму, которым была посвящена акция, и плохо говорит по-русски.
Ссылка:
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве таксиста из Кыргызстана задержали за отказ везти пьяного пассажира
В Санкт-Петербурге избили кыргызстанца
Задержан участник массовой драки у рынка в Новосибирске
Кыргызстанца насмерть сбили в Москве. Родственники опознали погибшего
Граждан Кыргызстана задержали за незаконную свалку в Санкт-Петербурге
Нелегалы пытались выехать из России в Кыргызстан в багажнике буса
Россия оставила ограничения для денежных переводов мигрантов из Кыргызстана
Кыргызстанец сменил имя и фамилию, чтобы вернуться в Россию, и получил срок
Цифра дня. 30 процентов иностранцев — водителей такси в Москве — кыргызстанцы
В России стреляли в уроженца Кыргызстана. После медпомощи он сбежал из больницы
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Дело не&nbsp;только в&nbsp;машине. В&nbsp;МИД рассказали, за&nbsp;что уволили Эркина Сопокова Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; завершил ребрендинг и&nbsp;продолжит развивать рынок кредитования «Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
13 ноября, среда
13:04
Исключить некомпетентных чиновников из комиссии по границам требуют баткенцы Исключить некомпетентных чиновников из комиссии по гран...
12:54
Иссык-Куль может превратиться в болото. В парламенте озаботились судьбой озера
12:50
В Москве задержанному на митинге кыргызстанцу суд отменил штраф
12:22
Дело энергетиков. Адвокату Сапара Исакова отказали в ходатайстве об отводе судьи
12:17
Мощность, безопасность, энергоэффективность. Где в Кыргызстане проверяют лампы