В Москве задержанному на митинге кыргызстанцу суд отменил штраф

Московский городской суд отменил штраф в 10 тысяч рублей штукатуру из Кыргызстана Тойчу уулу Дилмурату, задержанному 10 августа во время акции за честные выборы в Мосгордуму. Об этом сообщило агентство «Фергана».

Заседание длилось не более 10 минут. Судья затребовала от работодателя документы, подтверждающие, что молодой человек занят на ремонте Политехнического музея, и отменила приговор районного суда, оштрафовавшего кыргызстанца на 10 тысяч рублей, сочтя недоказанными «обстоятельства, на основании которых вынесено постановление».

20-летний Тойчу уулу Дилмурат приехал на заработки в Москву в июле 2019 года из Ноокатского района Ошской области. Работал штукатуром в Политехническом музее. 10 августа, когда проходил разрешенный митинг под лозунгом «Вернем себе право на выборы» на проспекте Сахарова, он гулял по центру Москвы, но его задержали сотрудники Росгвардии.

Кыргызстанца обвинили в нарушении участником публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

По версии полиции, молодой человек шел по улице вместе с другими протестующими и выкрикивал лозунги: «Россия будет свободной», «Допускай» и «Отпускай».

Кыргызстанец настаивал на том, что не знал о выборах в Мосгордуму, которым была посвящена акция, и плохо говорит по-русски.