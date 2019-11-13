Цифра дня. 6 тысяч 378 человек стали персональными ассистентами для детей с ОВЗ

В Кыргызстане 6 тысяч 378 человек стали персональными ассистентами для 6 тысяч 460 детей с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется постоянный уход и надзор. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

Персональный ассистент, кроме предоставления социально-бытовых услуг по уходу за ребенком, также оказывает содействие в реализации индивидуальной программы его реабилитации.

Размер ежемесячной оплаты услуг персонального ассистента составляет 4 тысячи 900 сомов. Добровольный патент и страховой полис приобретаются за счет республиканского бюджета.

Напомним, с 1 января 2019 года вступило в силу постановление правительства о персональном ассистенте — новой системе государственной поддержки родителей, которые постоянно ухаживают за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Размер ежемесячной оплаты услуг персонального ассистента приравнен к размеру минимальной потребительской корзины и будет пересматриваться ежегодно.

Общая сумма, предусмотренная в бюджете на 2019 год, — 420 миллионов сомов.