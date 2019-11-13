13:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Исключить некомпетентных чиновников из комиссии по границам требуют баткенцы

Жители Баткенской области требуют исключить из состава правительственной комиссии по демаркации и делимитации границ некомпетентные кадры. Об этом представители Общественной организации «Чек ара» заявили сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

Читайте по теме
Власти Кыргызстана постоянно идут на уступки в переговорах с Таджикистаном

По их словам, в состав комиссии вошли люди, не знающие карту Кыргызстана и совершенно некомпетентные в вопросе границ.

«Посмотрев результаты переговоров с Таджикистаном, можно убедиться, что наша комиссия не в состоянии защищать интересы Кыргызстана. Некоторые из них просто приходят посидеть на переговорах, когда решается судьба страны. Мы просим, чтобы в состав комиссии вошли компетентные люди», — говорит депутат Катранского айыльного кенеша Лейлекского района Сапарали Борубаев.

Он поставил под сомнение доверие к председателю правительственной комиссии вице-премьер-министра Жениша Разакова.

«Вот у меня на руках ответ Жениша Разакова относительно строительных работ на автодороге Исфана — Ош в айыльном округе Жака-Орук. Он пишет, что Кыргызстан не может вмешиваться в действия Таджикистана, так как территория возле автотрассы относится к нам. Это полный саботаж. Разве мы можем доверять таким людям?» — отметил Сапарали Борубаев.

Представители Общественной организации «Чек ара» и депутаты местных кенешей Баткенской области продолжают просить встречу у президента Сооронбая Жээнбекова.

«Мы просим помощи у властей, у журналистов поддержать нас. Мы боимся остаться в анклаве. При правильном решении вопроса район может развиваться», — говорит Сапарали Борубаев.
Ссылка:
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Власти Кыргызстана постоянно идут на уступки в переговорах с Таджикистаном
Несвоевременное решение приграничных проблем играет на руку соседним странам
Жители приграничных сел Баткенской области создали ОО «Чек ара»
Задержанного на кыргызско-таджикской границе жителя Баткена вернули на родину
12 требований властям выдвинули депутаты Лейлекского района
Пропавшего жителя Баткена задержали в Таджикистане. За нарушение режима границы
В Баткене ищут Асылбека Каримова, пропавшего на рынке в приграничной зоне
Приграничные села Лейлека. Как Кыргызстан теряет свои земли
От столкновений до стрельбы. Как кыргызстанцы живут на границе с Таджикистаном
Приграничные споры Кыргызстана и Таджикистана опасны для России
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Дело не&nbsp;только в&nbsp;машине. В&nbsp;МИД рассказали, за&nbsp;что уволили Эркина Сопокова Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; завершил ребрендинг и&nbsp;продолжит развивать рынок кредитования «Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
13 ноября, среда
13:04
Исключить некомпетентных чиновников из комиссии по границам требуют баткенцы Исключить некомпетентных чиновников из комиссии по гран...
12:54
Иссык-Куль может превратиться в болото. В парламенте озаботились судьбой озера
12:50
В Москве задержанному на митинге кыргызстанцу суд отменил штраф
12:22
Дело энергетиков. Адвокату Сапара Исакова отказали в ходатайстве об отводе судьи
12:17
Мощность, безопасность, энергоэффективность. Где в Кыргызстане проверяют лампы