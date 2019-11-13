Исключить некомпетентных чиновников из комиссии по границам требуют баткенцы

Жители Баткенской области требуют исключить из состава правительственной комиссии по демаркации и делимитации границ некомпетентные кадры. Об этом представители Общественной организации «Чек ара» заявили сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

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По их словам, в состав комиссии вошли люди, не знающие карту Кыргызстана и совершенно некомпетентные в вопросе границ.

«Посмотрев результаты переговоров с Таджикистаном, можно убедиться, что наша комиссия не в состоянии защищать интересы Кыргызстана. Некоторые из них просто приходят посидеть на переговорах, когда решается судьба страны. Мы просим, чтобы в состав комиссии вошли компетентные люди», — говорит депутат Катранского айыльного кенеша Лейлекского района Сапарали Борубаев.

Он поставил под сомнение доверие к председателю правительственной комиссии вице-премьер-министра Жениша Разакова.

«Вот у меня на руках ответ Жениша Разакова относительно строительных работ на автодороге Исфана — Ош в айыльном округе Жака-Орук. Он пишет, что Кыргызстан не может вмешиваться в действия Таджикистана, так как территория возле автотрассы относится к нам. Это полный саботаж. Разве мы можем доверять таким людям?» — отметил Сапарали Борубаев.

Представители Общественной организации «Чек ара» и депутаты местных кенешей Баткенской области продолжают просить встречу у президента Сооронбая Жээнбекова.

«Мы просим помощи у властей, у журналистов поддержать нас. Мы боимся остаться в анклаве. При правильном решении вопроса район может развиваться», — говорит Сапарали Борубаев.