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Общество

Несвоевременное решение приграничных проблем играет на руку соседним странам

Несвоевременное решение приграничных проблем играет на руку соседним странам. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщили депутаты местных кенешей Баткенского и Лейлекского районов.

По их словам, соседний Таджикистан, без ведома Кыргызстана, в одностороннем порядке решает вопросы границ в свою пользу.

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«Население приграничных районов наблюдает за изменениями на нашей границе, оно в курсе событий. Представители же официальной власти из Бишкека избегают встреч с народом, ограничиваясь только «дежурными» людьми», — говорят депутаты.

Они отмечают, несмотря на то, что еще ведутся переговоры по демаркации и делимитации границ, таджикская сторона ведет строительные работы на спорных участках.

Напомним, активисты создали Общественную организацию «Чек ара» («Граница»).
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