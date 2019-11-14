Бишкекчанин требует отменить тарифы на холодную воду. Готов судиться

Бишкекчанин написал претензию с требованием отменить новые тарифы на холодную воду и пользование канализацией. Об этом 24.kg сообщил директор Общественной организации по защите прав потребителей Виктор Горев.

По его словам, претензия официально написана и зарегистрирована в Бишкекском городском кенеше, Бишкекводоканале и Госантимонопольном комитете. Гражданский активист считает, что тарифы приняты незаконно, с нарушением действующих нормативно-правовых актов.

«Эти тарифы нужно отменить. Жителей многоэтажек хотят заставить платить за воду, которую тратят на полив огородов. Если на мою претензию не откликнутся, то я готов подать в суд с требованием признать недействительным правовой акт органа местного самоуправления. Гражданский кодекс позволяет подобную процедуру. Кроме того, планируем написать заявление в Генеральную прокуратуру и Совет безопасности», — подчеркнул Виктор Горев.