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Общество

Бишкекчане смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови

В Бишкеке пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, врачи бишкекского центра укрепления здоровья совместно с сотрудниками эндокринологического центра при Министерстве здравоохранения КР откроют точки по измерению сахара в крови и артериального давления. Процедуры будут совершенно бесплатно.

Измерить сахар можно:

• 14 ноября с 10.00 до 14.00 — торговый центр «Дордой Плаза»;
• 18 ноября с 9.00 до 12.00 — дом-интернат для престарелых (улица Абая, 93);
• 19 ноября с 9.00 до 12.00 — дом-интернат для пожилых людей (улица Интергельпо, 8);
• 20 ноября с 9.00 до 12.00 — геронтологический центр «Ардагер» (улица Куренкеева, 89а).

С 14 ноября во всех объединенных центрах семейной медицины (ОЦСМ) Бишкека стартует неделя открытых дверей по измерению сахара в крови.

Подробная информация о проведении акции по телефону 0312312848.
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